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    天才數學家「圖靈」登50英鎊！ 情報單位12道謎題致敬

    英國銀行為了紀念天才數學家圖靈（Alan Mathison Turing），發行了面額50英鎊並印有圖靈肖像的紙幣。（美聯社）

    英國銀行為了紀念天才數學家圖靈（Alan Mathison Turing），發行了面額50英鎊並印有圖靈肖像的紙幣。（美聯社）

    2021/03/25 19:30

    〔即時新聞／綜合報導〕英國銀行為了紀念天才數學家圖靈（Alan Mathison Turing），發行了印有圖靈肖像的50英鎊紙幣，除了發行紙幣之外，英國情報單位－政府通信總部（GCHQ）也以此紙幣為靈感設計了12道解謎遊戲，致敬圖靈在二次大戰期間破譯德國密碼的成就。

    圖靈被譽為現代電腦科學與人工智慧之父，除此之外也在二期間設計了一些加速破譯德國密碼的技術，使盟軍在大西洋戰役中成功擊敗納粹，圖靈是著名的男同性戀者，由於他的性傾向，曾在當時遭到英國政府迫害。

    綜合外媒報導，GCHQ的負責人弗萊明（Jeremy Fleming）表示，「圖靈在50英鎊鈔票上的出現是我們歷史上具有里程碑意義的時刻」，也說：「圖靈是世界上最具標誌性的LGBT人物之一，他提醒世人擁抱各個面向的多元價值」。

    GCHQ為了致敬圖靈，在網站上設計了12道謎題－「圖靈挑戰賽」，謎題的設計也以新鈔票上的元素發想，先從一個簡單的填字遊戲開始，首先詢問GCHQ的前身機構（圖靈的工作地點）的所在地，其他問題包含圖靈設計用來破譯德國密碼的機器等，GCHQ指出，就算是有經驗的解謎高手也必須耗費7小時才能解開謎題。。

    圖靈的姪子詹姆士（James Turing）也認為，「這是精彩的致敬，讓人有點回憶起當初情報機構招募人才時用的著名的填字遊戲」。

    英國情報單位－政府通信總部（GCHQ）也以此紙幣設計了12道解謎遊戲。（路透）

    英國情報單位－政府通信總部（GCHQ）也以此紙幣設計了12道解謎遊戲。（路透）

    圖靈的姪子詹姆士（James Turing）認為12道解謎遊戲，「是精彩的致敬，讓人有點回憶起當初情報機構招募人才時用的著名的填字遊戲」。（圖取自《GCHQ》官網）

    圖靈的姪子詹姆士（James Turing）認為12道解謎遊戲，「是精彩的致敬，讓人有點回憶起當初情報機構招募人才時用的著名的填字遊戲」。（圖取自《GCHQ》官網）

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