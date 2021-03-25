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    女闖大瀑布拍照失足！ 友急拉卻不敵強大水柱雙雙喪命

    丹齊格（右）為了救墜落瀑布的艾妮（左），結果雙雙被沖下瀑布喪命。（圖翻攝自Allan Silva個人Facebook）

    丹齊格（右）為了救墜落瀑布的艾妮（左），結果雙雙被沖下瀑布喪命。（圖翻攝自Allan Silva個人Facebook）

    2021/03/25 10:16

    〔即時新聞／綜合報導〕瀑布自拍意外層出不窮，真的要小心！近日巴西女子艾妮（Any Caroliny Duarte）和朋友前往當地南部一處瀑布遊玩時，為了拍出美照站在瀑布旁自拍，沒想到她突然腳滑，整個人向後傾倒，男友人為了救她，雙雙摔落瀑布不幸身亡。

    綜合外媒報導，艾妮和友人丹齊格（Fernando Danziger）等人於當地時間14日前往隆德里納市（Londrina）的奇科瀑布（Chicao Waterfall）遊玩，艾妮為了拍出美照，站在高約42公尺的瀑布旁自拍，未料卻突然腳滑，向後傾倒摔落瀑布。

    報導指出，友人丹齊格見狀想伸手將艾妮拉起，但由於瀑布水柱衝擊力道過大，結果不但沒救起艾妮，連自己也被水流沖下瀑布，不慎撞擊到水下的岩石而喪命，在場的遊客和兒童目睹了整場驚悚的意外，嚇的趕警通報警消，請求救援。

    報導也說，因奇科瀑布地處偏僻山區，儘管救援隊調派直升機趕往現場搜救，但抵達現場時兩人都沒了呼吸心跳，法醫將會對兩人遺體進行解剖釐清死因。此外，根據統計，全球至少已有330人因為在瀑布旁自拍，不慎墜落而丟了小命。

    救援隊到場時，兩人都已不幸身亡，（圖翻攝自Allan Silva個人Facebook）

    救援隊到場時，兩人都已不幸身亡，（圖翻攝自Allan Silva個人Facebook）

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