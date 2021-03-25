楊潔箎戰狼「訓」布林肯 解放軍少將吐槽：可能帶來「嚴重後果」

美中阿拉斯會談被指失敗。圖為中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎。（美聯）

2021/03/25 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕美中阿拉斯加會談上，中方代表中共中央外事辦主任楊潔箎長達17分鐘「訓斥」美國務卿布林肯的「嘴砲」，掀起中國政壇上一片吹捧造神之聲，但也有嗤為「義和團式」口舌之能，中國軍方高級智囊解放軍少將姚云竹在一場高層論壇上，就對中美關係惡化表達擔憂，並指若不能快速化解危機，可能帶來「嚴重後果」。

綜合媒體報導，美中阿加斯加會談於本月18~19日舉行，閉幕後雙方各自帶開、沒有發表公報，連禮貌性的餐會都沒有舉行，氣氛頗糟，被認定是失敗性會談，會談後，中方大肆表彰楊潔箎、王毅，連隨行翻譯都成了「嬌點」，布林肯續訪歐洲，並促歐盟多國聯手制裁中國。

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對於會談後的影響，目前還在發酵，中國於3月20日在北京舉行「中國發展高層論壇」，與會人士包括姚云竹、清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織前副總裁朱民、中國前副外長、現任北京清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩，以及美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在內的多名重量級學者和前官員等人，但季辛吉是預錄方式，非現場與會。

會中，姚云竹針對阿拉斯加會談指出，如今中美缺乏戰略互信，危機會隨時爆發，今後應要參照美蘇冷戰經驗，加強對美危機管理，也要設定中方近距離接觸美方時的行為規則，否則可能帶來「嚴重後果」。

《看中國》解讀，姚云竹是「話中有話」，顯然對楊潔篪「當面挑釁美方不顧引發危機的挑釁行為顯然很不滿」。

據報導，姚云竹少將曾任中國軍事科學院對美防務研究中心主任、博士生導師，多次參加有關中美軍事的新加坡香格里拉論壇和中國香山論壇，是中共對美防務的權威人物；也是「真正了解中美各自軍事實力的人」、「非常冷靜和務實」。

美中阿拉斯會談被指失敗。圖為美國務卿布林肯。（美聯）

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