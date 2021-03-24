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    武漢肺炎》COVAX延遲交付 攪亂越南取得疫苗計畫

    越南衛生部表示，由於供應量有限，越南透過COVAX取得的417.7萬劑AZ疫苗無法按計畫4月底前收到。（路透）

    越南衛生部表示，由於供應量有限，越南透過COVAX取得的417.7萬劑AZ疫苗無法按計畫4月底前收到。（路透）

    2021/03/24 19:54

    〔中央社〕越南衛生部表示，由於供應量有限，越南透過COVAX取得的417.7萬劑AZ疫苗無法按計畫4月底前收到。此外，COVAX下半年要交付的疫苗數量恐怕也會生變，攪亂越南整體疫苗取得計畫。

    越南快訊（VnExpress）報導，越南官方先前宣布，越南將在3月25日收到來自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗全球取得機制（COVAX）的137.3萬劑疫苗，其餘則將在4月收到。

    此外，COVAX原本承諾將於今年下半年提供給越南的3300萬劑疫苗則要延至明年才會交付。

    越南中央衛生流行病研究院院長鄧德英（Dang Duc Anh）說，越南透過越南疫苗股份公司（VNVC）訂購的2987萬劑疫苗也不會如期於今年第2、3季運抵越南。

    鄧德英表示，疫苗延遲交付是因為疫苗產量問題所造成。此外，符合世界衛生組織（WHO）預先評估標準的疫苗製造商數量還很少且產能也有限。

    他說，例如美國、英國與歐洲等先進國家在研究階段就訂購大量疫苗，導致全球疫苗供應短缺，使得越南等開發中國家難以取得疫苗。

    越南預計在2022年以前從國內外收到1.5億劑疫苗。

    除了和阿斯特捷利康（AstraZeneca）洽購外，越南也加緊和美國輝瑞大藥廠（Pfizer）、莫德納（Moderna）以及俄羅斯、中國的疫苗製造商談判。

    越南衛生部表示，預計第3季末會開始生產國產疫苗。

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