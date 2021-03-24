中歐投資協定審議叫停 華春瑩氣噗噗叫囂！

面對中歐投資協定被叫停，中外交部發言人華春瑩表示「中歐投資協定不是『恩賜』」。（美聯社）

2021/03/24 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國報復性制裁，歐洲議會日前宣布暫停中歐投資協定審議，再讓中方跳腳。中外交部發言人華春瑩爆氣稱是歐方「無理挑釁在先」，今天（24日）還無奈表示「投資協定並不是『恩賜』。」

綜合外媒報導，歐盟22日針對中共迫害新疆少數民族對中實施制裁，隨後中方加碼反制裁，引發歐方不滿，不少歐洲議會議員表示不會批准去年12月中歐雙方達成共識的投資協定。歐洲議會也在22日當天宣布取消原定於23日的投資協定審議會。

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對此中外交部發言人華春瑩昨天便稱歐盟基於謊言和虛假信息，以所謂新疆人權問題為藉口，對中方有關實體和個人實施制裁，痛斥是歐盟「無理挑釁在先」，中國的反應是「正當且正義的」，「歐方只許自己任意抹黑攻擊，卻不許中方還嘴還手，這是雙重標準，是霸凌、霸道和虛偽的表現」。

中國去年在多個領域作出「重大讓步」，才與歐盟在中歐投資協定上達成共識，不少分析人士都認為這是中方在積極拉攏歐洲國家對抗美國與其盟國。這次歐洲議會叫停審議投資協定，華春瑩今天又故作無奈表示，「我只想說一句，中歐投資協定不是『恩賜』，是互利互惠的。」

另外，《自由亞洲電台》引述德國智庫全球公共政策研究所所長班納（Thorsten Benner）的話指出，北京當局意圖要在升級的中歐關係中扮演支配地位，「向歐盟展示不論你做什麼，我會反擊得更厲害，讓歐盟知道你不是我們（中國）的對手」，但這樣的強硬作法只會帶來「副作用」，直言中國正將歐盟推向美國的懷抱。

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