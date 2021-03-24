為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不是包子！福建小吃當政績 習近平：我以前就是推廣這個

    習近平稱沙縣小吃是自己的政績，「當時我在福建的時候，我就是在推廣這個」。（圖取自微博）

    習近平稱沙縣小吃是自己的政績，「當時我在福建的時候，我就是在推廣這個」。（圖取自微博）

    2021/03/24 19:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平在兩會落幕之後，選中與台灣只有一海之隔的中國福建省作為視察首站，他23日前往探訪小吃業者，還自豪地聲稱以前在福建時「就是在推廣這個」。

    根據中國官媒《中新社》報導，習近平前往三明市沙縣探訪小吃業，他對著當地村民說：「我這次來也是看一看沙縣小吃目前的現狀和前景怎麼樣，沙縣小吃在現有取得成績的基礎上，還要探索，還要完善，還要辦得更好。現在的城市化、鄉村振興都需要你們，這就叫做應運而生，相向而行，我希望你們再接再厲，繼續引領風騷。」

    根據《自由亞洲電台》報導，習近平坐車抵達沙縣時，道路兩旁有民眾高聲「向習問好」，習近平走在街道上看著小吃業者擺出的食物，頓時「眉飛色舞」，稱中國有名的食物有沙縣小吃、蘭州拉麵，隨行人員卻補充了習近平沒聽過的「山東黃燜雞米飯」，場面頓時尷尬。

    習近平還將沙縣小吃看作自己的政績，他說：「當時我在福建的時候，我就是在推廣這個，首先向全省，然後向全國推行。」中國官媒《新華社》隨後立刻發文「拍馬屁」，稱習近平過去擔任福建省委副書記時，將沙縣小吃「拓展到全球60多個國家和地區」，並在中國展店超過8.8萬家，創造30萬人就業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    扯！中警被爆收賄千萬 習近平女兒資料洩漏案主謀「手被打殘」
    2021/03/24 10:35

    扯！中警被爆收賄千萬 習近平女兒資料洩漏案主謀「手被打殘」
    冷眼集》習大愚民壯膽
    2021/03/24 05:30

    冷眼集》習大愚民壯膽

    兩指標挑美股基金
    與台灣一海之隔！兩會落幕後 習近平首站考察抵達福建
    2021/03/23 18:29

    與台灣一海之隔！兩會落幕後 習近平首站考察抵達福建
    聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」
    2020/09/14 00:55

    聞起來臭吃起來香？中國公廁驚見「傳統特色小吃」
    習近平赴福建考察 不斷問候台胞
    2014/11/02 11:32

    習近平赴福建考察 不斷問候台胞
    國際今日熱門
    舊金山N號房！「菁英中國男」群組分享女性私密照、使用心得
    2021/03/23 20:07

    舊金山N號房！「菁英中國男」群組分享女性私密照、使用心得

    武漢肺炎》英防疫新法祭重典 出國旅遊將開罰20萬
    2021/03/23 20:15

    武漢肺炎》英防疫新法祭重典 出國旅遊將開罰20萬

    中國慘遭制裁 中外交副部長連2日召見歐盟代表、英國大使
    2021/03/23 21:54

    中國慘遭制裁 中外交副部長連2日召見歐盟代表、英國大使

    武漢肺炎》歐陸群體免疫 歐盟官員：可望今夏達成
    2021/03/23 21:42

    武漢肺炎》歐陸群體免疫 歐盟官員：可望今夏達成

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播