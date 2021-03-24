不是包子！福建小吃當政績 習近平：我以前就是推廣這個

習近平稱沙縣小吃是自己的政績，「當時我在福建的時候，我就是在推廣這個」。（圖取自微博）

2021/03/24 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕中共總書記習近平在兩會落幕之後，選中與台灣只有一海之隔的中國福建省作為視察首站，他23日前往探訪小吃業者，還自豪地聲稱以前在福建時「就是在推廣這個」。

根據中國官媒《中新社》報導，習近平前往三明市沙縣探訪小吃業，他對著當地村民說：「我這次來也是看一看沙縣小吃目前的現狀和前景怎麼樣，沙縣小吃在現有取得成績的基礎上，還要探索，還要完善，還要辦得更好。現在的城市化、鄉村振興都需要你們，這就叫做應運而生，相向而行，我希望你們再接再厲，繼續引領風騷。」

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根據《自由亞洲電台》報導，習近平坐車抵達沙縣時，道路兩旁有民眾高聲「向習問好」，習近平走在街道上看著小吃業者擺出的食物，頓時「眉飛色舞」，稱中國有名的食物有沙縣小吃、蘭州拉麵，隨行人員卻補充了習近平沒聽過的「山東黃燜雞米飯」，場面頓時尷尬。

習近平還將沙縣小吃看作自己的政績，他說：「當時我在福建的時候，我就是在推廣這個，首先向全省，然後向全國推行。」中國官媒《新華社》隨後立刻發文「拍馬屁」，稱習近平過去擔任福建省委副書記時，將沙縣小吃「拓展到全球60多個國家和地區」，並在中國展店超過8.8萬家，創造30萬人就業。

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