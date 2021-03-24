軍情動態》驗證美海軍作戰思維 朱瓦特級驅逐艦4月將參與軍演

美國海軍的麥可蒙索爾號（USS Michael Monsoor）將於4月參與軍演，負責機艦管制及指揮，是太平洋艦隊迄今為止最複雜的一次演習。（美聯社）

2021/03/24 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍最大型朱瓦特級驅逐艦「朱瓦特號」（USS Zumwalt）的姊妹艦麥可蒙索爾號（USS Michael Monsoor）將在4月的演習中，負責機艦的指揮管制工作，其中包含了水面及空中的長距離資訊偵蒐和打擊，是美國太平洋艦隊至今最複雜的演習，希望能驗證美海軍未來作戰思維。

根據《美國海軍研究所（USNI）》報導，為了驗證美國海軍在無人作戰架構下艦隊的殺傷力，太平洋艦隊將於4月進行「艦隊戰鬥問題（Fleet Battle Problem）」演習，屆時朱瓦特號的姊妹艦「麥可蒙索爾號」將負責有人及無人機艦的指揮管制。

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報導提到，此次的「艦隊戰鬥問題」演習，因為涉及無人系統的操作，是迄今為止最複雜的太平洋艦隊演習，內容包含了水面及空中的長距離資訊偵蒐和打擊，也希望能有效將「無人操作技術」融入現行服役的艦隊。

報導指出，美國海軍發言人彼得拉克（Tim Pietrack）表示，本次演習將有多艘無人載具參與，包含了無人機群（Super Swarm）、海獵號無人艦（Sea Hunter）、海鷹號（Sea Hawk）等2艘中排水量無人水面載具、MQ-8火力偵查兵無人機及MQ-9收割者偵察機，主要做情報偵查及反潛情蒐等任務，也是驗收美海軍未來的作戰思維。

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