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    陳建仁比媒專訪 台灣盼6月前展開大規模接種疫苗

    2021/03/24 02:54

    〔中央社〕前副總統陳建仁近日接受比利時荷語「標準報」專訪，說明台灣如何運用科技防疫，並表示台灣盼在6月前展開大規模接種疫苗 ，以及今年冬天台灣或許會開放與一些鄰國旅行，但尚在談判階段。

    比利時荷語「標準報」（De Standaard）在3月20日報導中國喜歡將其成功抗疫與西方國家混亂表現相較，做為防疫模範生的台灣則證明不須專制即能控制疫情，但2300萬台灣人民因中國企圖併吞而遭排除參與世界衛生組織（WHO）。

    陳建仁在專訪說明台灣防疫遵循的原則包括快速反應、謹慎行動、公開透明及人民團結。當英國出現新型變種病毒時，台灣醫務人員不被允許前往英國。

    針對台灣對接種疫苗看法，陳建仁表示，台灣盼在6月前大規模接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）及台灣疫苗公司的疫苗 ，預計接種至少需要一年。 另自今年冬天開始，台灣或許會開放與一些鄰國旅行，但均尚在談判階段。

    報導探討台灣如何在沒有專制統治下成為防疫模範生，陳建仁對此說明政府警覺心很高，且能快速偵測群聚感染。2019年12月31日台灣政府透過社群媒體得知武漢出現一種新型疾病，即決定武漢來台旅客須立即隔離，另台灣政府運用科技防疫，蒐集所有旅客及返國台灣人民健康資訊，民眾在隔離期間需攜帶智慧型手機。

    另若居家隔離者需要協助或是嘗試外出，政府會派人前往查看，這被稱為「電子圍籬系統」的系統效率很高，目前至少已有50萬台灣民眾居家隔離及居家檢疫，但迄今違反規定遭罰款僅約1000人。

    此外，政府透過手機通聯紀錄及訊息，詢問居家隔離者高風險接觸對象，因為實際上每個人很難記得自己見過的每個人，政府在每位隔離者約可詢問出至少達20 個接觸對象。

    陳建仁進一步表示，全民團結遵守防疫規則主要來自「我為人人，人人為我」的精神，此並非天生，而是因台灣曾歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和H1N1流感，此種經驗形成習慣，如3-2-5機制，代表若3天內有2個孩子生病，全班停課5天。（編輯：陳政一）

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