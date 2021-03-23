為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    為何毒我！澳洲恐怖媽媽 疑在點滴加排泄物殘殺兒子

    澳洲一名39歲女子帶兒去醫院就診，沒想到竟在親骨肉的點滴裡加排泄物，導致兒子不幸喪命，示意圖。（歐新社）

    澳洲一名39歲女子帶兒去醫院就診，沒想到竟在親骨肉的點滴裡加排泄物，導致兒子不幸喪命，示意圖。（歐新社）

    2021/03/23 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕恐怖媽媽！澳洲一名39歲的女子帶著身體不適的兒子前往醫院就診，沒想到該女子疑似在兒子的點滴中注入「排泄物」，導致孩子喪命。此案日前開庭，護士指證兒子曾喊「為什麼要給我下毒」，若判刑確定，該女子最高恐面臨5年監禁。

    根據澳媒《News.com.au》報導，2014年9月時，年僅9歲的男童因為身體不適住進當地的韋斯特米德兒童醫院（WestmeadChildren’s Hospital）未料住院時男童曾多次抱怨身體不舒服，甚至請求開藥減輕疼痛，後來狀況愈發嚴重，陸續出現了高燒不退和神智不清的狀況，連醫生都找不出死因。

    報導提到，此案於本月17日在唐寧中心地方法院（Downing Centre District Court）開庭審理，多名當年的護理師出面指證，值班時曾聽到9歲男童哭喊「為什麼要讓我生病」、「為什麼要給我下毒」等語句，令人鼻酸。

    報導也說，血液疾病專家篩檢出了一種只能存在於腸道的特殊生物，此外血液培養皿的檢測結果，也驗出了大腸桿菌的陽性反應，但39歲疑似涉案的母親矢口否認使用點滴注射排泄物來殺害親身骨肉，未來如判決定讞，她恐將面臨最高5年的監禁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》血氧濃度44％！ 母親目睹13歲兒大噴血喪生
    2020/12/20 17:00

    武漢肺炎》血氧濃度44％！ 母親目睹13歲兒大噴血喪生
    肯亞駭人虐童案 狠母切下1歲兒「雞雞」丟廁所
    2020/11/27 22:55

    肯亞駭人虐童案 狠母切下1歲兒「雞雞」丟廁所

    大專院校期貨模擬交易競賽 即起報名
    地球最大生物！ 藍鯨霸氣解放 「亮黃便便」蔓延海上
    2019/11/19 21:48

    地球最大生物！ 藍鯨霸氣解放 「亮黃便便」蔓延海上
    驚！買馬鈴薯驚見底部暗藏「安眠藥」 母怕小孩誤食
    2019/09/09 21:33

    驚！買馬鈴薯驚見底部暗藏「安眠藥」 母怕小孩誤食

    老饕都知道！平價老酒就要選這款
    「想跟年輕的妳來一發」她因男友一句話 灌醉女兒任玩弄
    2019/02/08 16:55

    「想跟年輕的妳來一發」她因男友一句話 灌醉女兒任玩弄
    國際今日熱門
    澳政府宣佈加速施打疫苗 總理盼年底能為所有成年人接種
    2021/03/22 17:13

    澳政府宣佈加速施打疫苗 總理盼年底能為所有成年人接種

    美臥室地毯下竟有人孔蓋 打開驚見神密空間
    2021/03/22 15:55

    美臥室地毯下竟有人孔蓋 打開驚見神密空間

    等不到開票... 剛果在野黨總統候選人感染武肺病逝
    2021/03/22 15:18

    等不到開票... 剛果在野黨總統候選人感染武肺病逝

    AZ疫苗美大型試驗 防護力79％、重症防護力100％
    2021/03/22 16:02

    AZ疫苗美大型試驗 防護力79％、重症防護力100％

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播