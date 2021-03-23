為何毒我！澳洲恐怖媽媽 疑在點滴加排泄物殘殺兒子

澳洲一名39歲女子帶兒去醫院就診，沒想到竟在親骨肉的點滴裡加排泄物，導致兒子不幸喪命，示意圖。（歐新社）

2021/03/23 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖媽媽！澳洲一名39歲的女子帶著身體不適的兒子前往醫院就診，沒想到該女子疑似在兒子的點滴中注入「排泄物」，導致孩子喪命。此案日前開庭，護士指證兒子曾喊「為什麼要給我下毒」，若判刑確定，該女子最高恐面臨5年監禁。

根據澳媒《News.com.au》報導，2014年9月時，年僅9歲的男童因為身體不適住進當地的韋斯特米德兒童醫院（WestmeadChildren’s Hospital）未料住院時男童曾多次抱怨身體不舒服，甚至請求開藥減輕疼痛，後來狀況愈發嚴重，陸續出現了高燒不退和神智不清的狀況，連醫生都找不出死因。

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報導提到，此案於本月17日在唐寧中心地方法院（Downing Centre District Court）開庭審理，多名當年的護理師出面指證，值班時曾聽到9歲男童哭喊「為什麼要讓我生病」、「為什麼要給我下毒」等語句，令人鼻酸。

報導也說，血液疾病專家篩檢出了一種只能存在於腸道的特殊生物，此外血液培養皿的檢測結果，也驗出了大腸桿菌的陽性反應，但39歲疑似涉案的母親矢口否認使用點滴注射排泄物來殺害親身骨肉，未來如判決定讞，她恐將面臨最高5年的監禁。

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