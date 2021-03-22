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    直播驚魂！女主持人霸氣開場 下秒卻遭裸女闖入棚內攻擊

    瓦達是羅馬尼亞電視節目「直面訪談（Acces Direct）」的知名女主持人，在IG上有55.6萬名追蹤者。（圖翻攝自mirelavaida個人IG）

    瓦達是羅馬尼亞電視節目「直面訪談（Acces Direct）」的知名女主持人，在IG上有55.6萬名追蹤者。（圖翻攝自mirelavaida個人IG）

    2021/03/22 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕直播驚魂！羅馬尼亞電視節目「直面訪談（Acces Direct）」的女主持人日前在棚內主持節目，對著攝影棚開場時，棚內竟突然衝出一名裸女手持巨石丟向她，嚇的她花容失色，趕緊逃開，所幸工作人員及時上前壓制該名裸女，隨後她也遭逮捕。

    綜合外媒報導，羅馬尼亞電視台知名女主持人瓦達（Mirela Boureanu Vaida），本月19日在當地現場播出的節目「直面訪談」開場時，只見她從電視牆後走出，踩著紫色高跟鞋，一身粉色套裝對著觀眾開場，搭配專業配樂，氣勢十足。

    報導指出，當瓦達開場到一半時，她發現棚內有異常的聲響，於是先大喊了一聲，露出震驚的表情，隨後放聲尖叫，這才發現棚內闖入了一名裸女，手持巨石朝瓦達丟去，所幸導播及時上前制伏裸女，加上瓦達閃得快，才沒被擊中。

    報導提到，裸女發現沒打中瓦達後，便歇斯底里地吼叫著「還我錢」，企圖二次衝向瓦達，但導播再次將她壓制，並將直播現場切入別的畫面，電視台也立即報警，裸女隨後也遭到逮捕，警方還在她身上起獲數顆打算攻擊用的石頭。

    報導也說，裸女遭逮捕後，已被送往當地身心科醫院治療，警方說裸女是通過大樓一扇沒有保全看守的門闖入攝影棚，瓦達事後也驚恐地說，她最近在社群平台上收到很多死亡威脅，內容大多指稱她必須為在節目上的所作所為付出代價。

    瓦達日前現場直播直面訪談時，氣勢磅礡地對著攝影機開場。（圖翻攝自Acces Direct官方YouTube）

    瓦達日前現場直播直面訪談時，氣勢磅礡地對著攝影機開場。（圖翻攝自Acces Direct官方YouTube）

    未料直播到一半，棚內竟衝出一名全身赤裸的女子，手持巨石（紅框處）丟向瓦達，嚇的她花容失色，放聲尖叫。（圖翻攝自Acces Direct官方YouTube）

    未料直播到一半，棚內竟衝出一名全身赤裸的女子，手持巨石（紅框處）丟向瓦達，嚇的她花容失色，放聲尖叫。（圖翻攝自Acces Direct官方YouTube）

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