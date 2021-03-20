介入緬甸危機？ 聯合國官員：緬甸人想見到維和部隊

聯合國官員今表示，緬甸人民期望聯合國安全理事會採取更實質的行動，介入處理緬甸危機。圖為一位緬甸平民途經軍警設立的防線。（美聯社）

2021/03/20 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國駐緬人道救援事務最高指導人科克伍德（Andrew Kirkwood）今日表示，緬甸人民期望聯合國安全理事會（UN Security Council）採取更實質的行動，以制裁、派遣維和部隊的形式，介入處理緬甸如今所面臨的危機。

據《美聯社》 報導，自緬甸軍方發動政變以後，緬甸時局便持續動盪至今。聯合國駐緬代理人道救援協調官（Acting Humanitarian Coordinator）科克伍德今日在一場視訊會議中，向駐仰光（Yangon）的聯合國記者指出，緬甸至今累計死亡人數至少211人，其中包括15名小孩；至少2400人被逮捕；糧食、醫療、金融等領域的危機也迫在眉睫。

請繼續往下閱讀...

科克伍德也代替緬甸人民敘述他們的祈願：「許多人可能已經看到（緬甸）人民舉著標語，上面寫著：『還要看到多少屍體？』（緬甸）人民真的期望有組織的國際行動，以制裁的形式介入（緬甸）。坦白說，這裡有些人想見到維和部隊。」科克伍德也表示，即使聯合國在現行局勢下已竭盡所能，人們還是對於國際社會沒採取更多行動感到沮喪。

科克伍德透露，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及其他聯合國官員，一致認為緬甸最需要的，是安理會成員國做出集體行動。安理會日前已發布聲明，譴責緬甸軍政府的所做所為，但並未決議制裁緬甸軍政府，或出動維和部隊。《美聯社》則指出，安理會若想制裁緬甸，便須獲得中國支持，但中國一向自視為緬甸之友，並且在政策上反對制裁緬甸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法