讚台灣等國貢獻全球防疫 多倫多醫學教授：不給病毒變異機會

2021/03/20 17:31

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續延燒。加拿大內科醫師、多倫多大學特默蒂醫學院副教授達拉(Irfan Dhalla)昨日在推特發文,公開點名包含台灣在內的5個國家在防疫上為人民提供優秀的公共服務,保護人民免於染疫,相當於不給病毒太多變異的機會,也間接為全球提供防疫服務。

達拉19日推文表示,武漢肺炎病毒沒有澳洲變種、台灣變種、紐西蘭變種,越南變種以及南韓變種,這些國家不只在防疫上為他們的人民提供完善的公共服務,不給病毒太多變異的機會,相當於也為整個世界提供公共防疫服務。

推文引起各國網友迴響,紛紛留言說,敏銳的政府在他們的國家內即刻防堵疫情擴散,但極可惜的是,更多的國家並沒有效法他們的防疫模式。

There is no Australia variant. No Taiwan variant. No New Zealand variant. No Vietnam variant. No South Korea variant.



These countries have not only served their own people well, they have done the world a service by not giving SARS-CoV-2 many opportunities to mutate.