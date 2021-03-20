讚台灣等國貢獻全球防疫 多倫多醫學教授：不給病毒變異機會
多倫多大學特默蒂醫學院副教授達拉公開點名包含台灣在內的5個國家，不給病毒太多變異的機會，在為其人民提供優秀的公共防疫服務的同時，也為全球防疫帶來貢獻。（圖取自Irfan Dhalla推特@IrfanDhalla）
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒。加拿大內科醫師、多倫多大學特默蒂醫學院副教授達拉（Irfan Dhalla）昨日在推特發文，公開點名包含台灣在內的5個國家在防疫上為人民提供優秀的公共服務，保護人民免於染疫，相當於不給病毒太多變異的機會，也間接為全球提供防疫服務。
達拉19日推文表示，武漢肺炎病毒沒有澳洲變種、台灣變種、紐西蘭變種，越南變種以及南韓變種，這些國家不只在防疫上為他們的人民提供完善的公共服務，不給病毒太多變異的機會，相當於也為整個世界提供公共防疫服務。
請繼續往下閱讀...
推文引起各國網友迴響，紛紛留言說，敏銳的政府在他們的國家內即刻防堵疫情擴散，但極可惜的是，更多的國家並沒有效法他們的防疫模式。
相關新聞請見︰
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。
There is no Australia variant. No Taiwan variant. No New Zealand variant. No Vietnam variant. No South Korea variant.— Irfan Dhalla （@IrfanDhalla） March 19, 2021
These countries have not only served their own people well, they have done the world a service by not giving SARS-CoV-2 many opportunities to mutate.