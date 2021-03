拜登、賀錦麗同聲譴責仇亞暴力：我們不能當共犯

美總統拜登喊話停止對亞裔的仇恨犯罪。(路透)

2021/03/20 14:06

〔即時新聞/綜合報導〕針對亞裔人士的仇恨攻擊過去一年不斷攀升,日前在美國亞特蘭大發生的槍擊事件進一步引爆大眾情緒。對此,美總統拜登與副總統賀錦麗共同呼籲停止對亞裔的種族歧視,強調「我們不能成為共犯」。

綜合外媒報導,拜登與賀錦麗當地時間週五前往亞特蘭大與亞裔領袖會面。拜登提到,對東亞族群的仇恨犯罪自武漢肺炎疫情爆發後持續升高,「種族歧視是一種醜陋的毒藥,長期毒害我們的國家,美國人得設法解毒。」

拜登也呼籲國會盡快通過本月初提出的「新冠病毒相關仇恨犯罪法案」,該法案可促使美政府加速處置在疫情期間惡化的仇恨犯罪,改善地方政府的文書作業,確保亞裔美國社群能更容易取得有關資訊。

拜登呼籲,「我們的沉默是仇恨犯罪的共犯,我們不能成為共犯」、「仇恨在美國沒有棲身之地,它必須終結,這全仰賴我們共同努力。」

因武漢肺炎自中國爆發,亞裔人士遭歧視,甚至攻擊的情形顯著增加。追蹤對美國亞裔及太平洋島原住民暴力、騷擾事件的組織「Stop AAPI Hate」統計,過去一年有近3800起相關案例,且實際數字可能更高。亞特蘭大都會區按摩店的槍擊事件中,8名罹難者有6人是亞裔人士,雖然警方尚未釐清是否為種族仇恨攻擊,但已引起全球亞裔社群憂心。

