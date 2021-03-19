日媒分析台灣鮭魚之亂形成原因！這「2關鍵」不可或缺

日本媒體針對台灣「鮭魚之亂」現象發文分析，台灣能引起日本無法複製的改名風潮，主要是因為「改名程序容易」，也「沒有心理障礙」這2個原因。（圖擷取自日媒網頁）

2021/03/19 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本迴轉壽司品牌「壽司郎」台灣店近來推出促銷活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，即可免費用餐，引爆全台改名熱潮，甚至因此登上外媒，日本媒體針對此現象發文分析，台灣能引起日本無法複製的改名風潮，主要是因為「改名程序容易」丶「沒有心理障礙」這2個原因。

根據《まいどなニュース》報導，「壽司郎」台灣店於3月17、18日推出限定活動，只要顧客名字裡有「鮭魚」同音同字者，即可免費用餐，1桌以6人為限，並補充說明「鮭魚」在台灣是不常見的名字，沒想到竟引起改名風潮，許多將真實姓名改成「鮭魚」的顧客出現在店家中。

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報導提到，只為了免費用餐便改名這個現象，在日本很難想像，不過卻在台灣的獨特背景下產生，主要有2個關鍵原因，第一，台灣人一生可以改名3次，程序也比日本簡單的多，日本改名需要正當理由，並獲得家事法庭的許可，台灣則因擁有大量相同的姓氏與名字，因此改名並不困難，只要按規定上繳相關文件與手續費即可；第二，台灣也流行改名換運，許多人在運氣不好或找工作時都會改名以提高運氣，據悉台灣每年約有10萬人改名，因此「鮭魚之亂」只發生在改名容易、也沒有心理障礙的台灣。

根據本報先前報導，「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文表示，日本改名費用大約新台幣500元，時間則需要2到7週，若是太奇怪的名字，像是發音超級難、看不出來男女、容易誤會成外國人的名字等等，民眾申請時就必須提出有道理的動機，日本法院不太可能接受為了拿優惠這項原因，除此之外，日本人也認為身體與名字是父母給予的禮物，必須好好保護、感謝，甚至認為名字只有一個，所以被使用其他名字稱呼的話，會有一種被否定自己存在的感覺。

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