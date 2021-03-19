50年前早知空污危害 衛報：石油業反向宣傳打烏賊戰

德國蓋爾森基興Uniper能源公司與BP石油的煉油廠，與一旁的風力發電機。（美聯社檔案照）

2021/03/19 01:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國「衛報」18日披露，根據檢視早自1960年代以來的大量訴訟文件、企業內部備忘錄和紀錄，化石燃料產業早在50年前就已清楚燃燒化石燃料產生的空氣污染，會嚴重危害人類健康，但是數十年來仍積極設法力抗旨在減少空污的相關法規。

一份內部文件顯示，早在1967年艾克森（Exxon）旗下「帝國石油」（Imperial Oil）就承認，石油產業「是許多關鍵污染的一大來源」；1968年「殼牌」（Shell）的內部技術報告更進一步指出，空氣污染「在極端情況下，或許有害健康」，並且承認石油業必須「不情願地」接受汽車「是到目前為止最大的空氣污染源」，這份報告還指出，燃燒石油產生的二氧化硫可能造成呼吸困難、二氧化氮恐導致肺部受損，這些細微粒子是「對影響健康的真正禍首」，可能造成致癌物等有毒物質「深入肺部」。

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1971年「艾索」（Esso）公司在紐約市採樣調查，首次發現空氣中充滿鋁、鎂等金屬微粒，該公司的科學家指出，工業煙囪排放的廢氣「含有高濃度的污染物」，有必要針對過敏、咳嗽等症狀做進一步檢測。

1980年，帝國石油訂出方案，調查產業員工癌症和其後代發生天生性缺陷的案例。10年後，艾索一份內部報告說，「我們已經更清楚我們的生產活動對健康和安全可能會有的衝擊」；在那個時間點，已經有獨立的學術界人士正在收集空污影響的證據。

1993年著名的「哈佛六城研究」提出空污中細懸浮微粒（PM 2.5）與死亡率有非常顯著的關係後，多方壓力力促美國環保署（EPA）制定PM2.5排放量限制，這時化石燃料產業也著手設法反制，1997年美國石油產業組織「美國石油學會」（API）委託一名科學家，在國會聽證會上指稱，空污與死亡率的關係「微弱」；艾克森也發布研究宣稱「沒有實質基礎」令人相信PM2.5造成更多人死亡。

EPA於1997年首度訂出PM2.5標準後，化石燃料產業直到2006年還在努力針對空污影響的相關科學製造「迷霧」。

研究人員指出，削弱空污影響科學可信度，就如同菸草公司對抽菸與癌症關係打泥巴仗一樣。公益性質的「國際環境法中心」（CIEL）執行長馬菲特（Carroll Muffett）說，「化石燃料產業在種下不確定性，以利他們生意照做。」

上個月英美合作一份研究指出，2018年全球死亡案例中，將近1/5都可歸因於化石燃料造成的空氣污染，人數約870萬人，高於愛滋病、瘧疾、肺結核造成的死亡人數總和。

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