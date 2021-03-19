對天安門比中指作品遭控「侮辱國家」 艾未未反批：不懂藝術

中國異議藝術家艾未未一件作品惹議，作品當中可見一人對著天安門比中指。（圖擷取自M+博物館館藏測試網頁）

2021/03/19 01:03

〔即時新聞／綜合報導〕位於香港西九文化區、預計在今年底開幕的「M+博物館」，近日一件館藏作品在港引發爭議，作品中可見有人對著北京天安門廣場比中指，遭親中建制派議員點名「散播對國家仇恨」。對此，創作者中國異議藝術家艾未未回擊這名親中議員說：「她不懂藝術！」

綜合媒體報導，香港特首林鄭月娥17日出席立法會接受質詢時，親中的立法會議員容海恩批評，M+博物館竟展出違反「港版國安法」、「侮辱國家尊嚴」的作品，她特別點名現流亡德國的中國藝術家艾未未，其作品《透視研究：天安門》當中，可見一人以中指比向天安門，她直言，這明顯是不滿中國政權，已違反國安法。容海恩還說，「M+作為世界級博物館，不應公然展示對國家不敬的「所謂」藝術品」，要求重新檢視藏品。

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對此，艾未未接受香港電台時表示，對此事件「相當遺憾」，他批評，容海恩身為一介立法會議原，將藝術直接拿來和政治對抗，顯然是「對藝術不理解」。他指出，所有具價值的藝術作品都會在作品當中提出問題、質疑，其中對「權威」的質疑是藝術非常核心的價值，直言容海恩對藝術的理解僅限於裝飾品，根本不懂藝術！

不只天安門，艾未未另外一件作品《透視研究：伯恩聯邦議會大廈》，也可以看見一人對著瑞士博恩議會大廈比中指。（圖擷取自M+博物館館藏測試網頁）

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