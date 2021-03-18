為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    火山快爆發了？！冰島3週逾5萬起地震 官方：沒看過這麼多

    冰島自2月24日以來3週內發生了5萬多起地震，包含1起芮氏規模5.7地震。（法新社檔案照）

    冰島自2月24日以來3週內發生了5萬多起地震，包含1起芮氏規模5.7地震。（法新社檔案照）

    2021/03/18 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕冰島自2月24日以來3週內發生了5萬多起地震，包含1起芮氏規模5.7地震，是該國近年來最猛烈的地震，連冰島官方人員都坦言「沒看過這麼多起地震」，而當地即可能發生火山爆發。

    綜合外媒報導，冰島西部的雷克雅未克半島上有1座名為格林達維克（Grindavik）的漁村，地底下休眠800年的火山開始復甦，使居民3週來夜夜難眠、神經衰弱，部分民眾已經被撤往首都內的旅館借住，官方預計這座屬於蘇維克火山系統的（Krysuvik）休火山就快要爆發了。

    冰島氣象局（IMO）火山災害研究人員巴拉索蒂（Sara Barasotti）表示：「我們從來沒看過如此多的地震活動。」

    格林達維克的1名學校教師古德莫德多地爾（Rannveig Gudmundsdottir）說：「這裡的每個人都很累了。」他形容這種提心吊膽的感覺就像是「走過一座脆弱的吊橋。」

    冰島大學的火山學家索爾達爾森（Thorvaldur Thordarson）說，在該處地表下方的熔岩，可能已經從岩漿庫中上升8至10公里，距離地表已經不遠了，目前尚不知道如果火山爆發會持續多久，但預計將以熔岩為主，沒有多少火山灰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    火山爆發預兆? 冰島8天震逾1.7萬次
    2021/03/05 05:30

    火山爆發預兆? 冰島8天震逾1.7萬次
    冰島1週內連震1.7萬次原因出爐 專家警告：更嚴重的在後頭
    2021/03/04 10:59

    冰島1週內連震1.7萬次原因出爐 專家警告：更嚴重的在後頭

    八德機能備受看好 買方置產投資首選
    罕見！1週內狂震逾萬次 冰島官方：不知道何時停止
    2021/03/03 06:14

    罕見！1週內狂震逾萬次 冰島官方：不知道何時停止
    視訊訪問一半突有地震！震到冰島女總理秒變臉
    2020/10/21 11:15

    視訊訪問一半突有地震！震到冰島女總理秒變臉
    冰火交織！冰島瓦特納冰川公園列入世界遺產
    2019/07/06 21:51

    冰火交織！冰島瓦特納冰川公園列入世界遺產
    國際今日熱門
    武漢肺炎》推廣疫苗爭曝光 巴西佳麗秀美臀新刺青
    2021/03/17 23:07

    武漢肺炎》推廣疫苗爭曝光 巴西佳麗秀美臀新刺青

    IG發布限制政策 降低可疑人士與未成年接觸的機會
    2021/03/17 23:14

    IG發布限制政策 降低可疑人士與未成年接觸的機會

    武漢肺炎》中國提議「擴大溯源」 專家：邏輯站不住腳
    2021/03/17 22:33

    武漢肺炎》中國提議「擴大溯源」 專家：邏輯站不住腳

    誇張！媽媽-4度冷天出門做頭髮 5個月大兒凍死家中
    2021/03/17 22:32

    誇張！媽媽-4度冷天出門做頭髮 5個月大兒凍死家中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播