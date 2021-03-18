火山快爆發了？！冰島3週逾5萬起地震 官方：沒看過這麼多

冰島自2月24日以來3週內發生了5萬多起地震，包含1起芮氏規模5.7地震。（法新社檔案照）

2021/03/18 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕冰島自2月24日以來3週內發生了5萬多起地震，包含1起芮氏規模5.7地震，是該國近年來最猛烈的地震，連冰島官方人員都坦言「沒看過這麼多起地震」，而當地即可能發生火山爆發。

綜合外媒報導，冰島西部的雷克雅未克半島上有1座名為格林達維克（Grindavik）的漁村，地底下休眠800年的火山開始復甦，使居民3週來夜夜難眠、神經衰弱，部分民眾已經被撤往首都內的旅館借住，官方預計這座屬於蘇維克火山系統的（Krysuvik）休火山就快要爆發了。

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冰島氣象局（IMO）火山災害研究人員巴拉索蒂（Sara Barasotti）表示：「我們從來沒看過如此多的地震活動。」

格林達維克的1名學校教師古德莫德多地爾（Rannveig Gudmundsdottir）說：「這裡的每個人都很累了。」他形容這種提心吊膽的感覺就像是「走過一座脆弱的吊橋。」

冰島大學的火山學家索爾達爾森（Thorvaldur Thordarson）說，在該處地表下方的熔岩，可能已經從岩漿庫中上升8至10公里，距離地表已經不遠了，目前尚不知道如果火山爆發會持續多久，但預計將以熔岩為主，沒有多少火山灰。

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