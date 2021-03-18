世維會致信布林肯 籲美要求中國關閉新疆再教育營

世界維吾爾代表大會主席艾沙（見圖，中間）致信給布林肯表示：「最重要的，中國必須立即無條件地結束東突厥斯坦，持續發生的種族滅絕和違反人類等罪行；這包括中國須關閉所有再教育營，無條件釋放所有遭任意拘留的人」。（路透）

2021/03/18 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕流亡海外的中國維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）主席艾沙（Dolkun Isa）寫信給美國國務卿布林肯（Antony Blinken），希望美國在週四會見中國代表時，要求中國關閉新疆再教育營。

綜合外媒報導，布林肯和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在日本和南韓的4天訪問結束後，回程將和白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在阿拉斯加安克拉治會見中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。這也是美國總統拜登上任以來的2國外交級別最高的一次會談。在會談之前，布林肯曾譴責中國迫害少數民族與侵略鄰國。

請繼續往下閱讀...

總部在德國的世界維吾爾代表大會主席艾沙致信給布林肯表示：「最重要的，中國必須立即無條件地結束東突厥斯坦，持續發生的種族滅絕和違反人類等罪行；這包括中國須關閉所有再教育營，無條件釋放所有遭任意拘留的人」，同時呼籲中國停止在新疆與其他地區的強迫勞動等行為，並讓聯合國監察員進行從中調查。

中國常駐聯合國代表陳旭週一在聯合國人權理事會議上表示，「新疆及西藏繁榮穩定，各族人民安居樂業，但卻要將種族滅絶的帽子扣到中國頭上，實在荒謬至極，絶不可能得逞 」；關於新疆再教育營，中國也出面反駁其指控，並稱有些族人都畢業回家了。

另外，歐盟各國大使週三同意就新疆人權問題對4名中國人及1實體實施旅行禁令並凍結資產，但得等到歐盟各國外交部長22日正式同意後，才能公布受制裁對象姓名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法