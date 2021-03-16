面對中國、北韓問題 美國務卿布林肯呼籲與日本建立更深關係

美國務卿布林肯在今天（16日）的對話中呼籲要與日本建立更深的經濟安全關係，圖為美國務卿布林肯（右）與國防部長奧斯汀（左）出席今天會議。（法新社）

2021/03/16 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）15日起接連訪問日本與南韓，欲透過首次出訪行程加強與亞洲盟友連結，而布林肯在今天（16日）的對話中呼籲要與日本建立更深的經濟安全關係，並尋求與日本就北韓無核化議題進行合作。

據《路透》報導，布林肯在對美國駐東京使館人員發言時先提到，「盟友就是我們所說的和平、安全、繁榮基石，而我們也真的重申了這件事實」，隨後他向日本商界領袖們指出，「就像你們也知道的那樣，美國與日本的經貿關係是全球最強之一」。

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《路透》指出，布林肯提到，疫情大流行讓全球關鍵產品供應鏈脆弱度一覽無遺，包含醫療裝備、各式供應品以及半導體等，各國必須合作，為未來打造安全可依賴的供應鏈，而北韓一直以來也是華府的重要議題之一。

布林肯在與日本外務大臣茂木敏充會議的開始即指出，在北韓無核化議題上，美方希望可以與日本及其他盟友合作，他還說，東京與華府對民主、人權、法律有著共同承諾，而這些信念在中國與緬甸都受到了威脅，甚至還有其他許多地方都是。

而日本日防衛大臣岸信夫針對奧斯汀到訪一事則強調，奧斯汀的訪問代表美國對這個區域以及美日同盟的承諾訊號，並預期雙方就會討論中國在東海與南海的活動，具體化每日該如何加強回應與提升威攝力量，而奧斯汀則回應表示，「盟友在我們在維護自由開放印太區域之際，將是現在與未來的基石」。

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