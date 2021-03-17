痘痘不要亂擠 男子險喪失語言能力

中國南京一名李姓男子因為亂擠痘痘導致腦內深處膿腫，緊急送院治療。（圖翻攝自微博）

2021/03/17 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕真的不要亂擠痘痘！中國南京一名46歲男子，日前因為擠了鼻頭上一小顆痘痘，結果引發顱內膿腫，一度連語言能力都喪失，甚至病危。專業醫生就提醒，位於鼻頭到上唇兩側「黃金三角地帶」的痘痘千萬不要亂擠，否則後果不堪設想。

綜合中媒報導，一名46歲的中國李姓男子，日前因為擠了鼻頭上一顆約2毫米大的痘痘，導致自己頭昏眼花，一度連語言能力能力都喪失，嚇得他趕緊前往南京腦科醫院求診，醫生初判他腦內深處膿腫，相當危險，需立刻住院治療。

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報導指出，該院神經外科醫師羅正祥表示，李姓男子的臉部右側形成膿腫，雖不大但水腫的很嚴重，原因就是因為該膿腫毒性太強，才會導致巨大水腫，讓男子一邊癱瘓，語言能力喪失，目前已置入導管穿刺該膿腫，抽出約4毫升的膿液。

報導提到，雖經李先生經救治保住一條小命，但左側上半身肢體仍不幸癱瘓，完全使不上力，讓人不禁納悶「一顆小痘痘」為何會差點要了小命，羅正祥醫師則解釋道：「位於『黃金三角地帶』的痘痘擠破後，細菌等病原體非常容易侵襲大腦」。

報導也說，羅醫師補充，從鼻頭到上唇兩側所形成的「黃金三角地帶」有很多靜脈，且靜脈血管沒有瓣膜，又與血管與腦部相通，因此擠破此處生成的痘痘，容易導致細菌、真菌及其他病原體經血液循環送至腦部，進而產生膿腫。

醫生指出，雖然腦內膿腫不大，但由於毒性太強導致嚴重水腫，一邊癱瘓還一度語言功能喪失。（圖翻攝自微博）

醫生提到，位於『黃金三角地帶』的痘痘擠破後，細菌等病原體非常容易侵襲大腦，千萬不能亂擠。（圖翻攝自微博）

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