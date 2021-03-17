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    最窮身上曾剩不到3千元 母女突繼承282億遺產

    泰國25歲女孩吉布森（見圖）和母親普拉孔於2010年時繼承高達282億新台幣的鉅額遺產。（圖翻攝自ericaagibsonn個人IG）

    泰國25歲女孩吉布森（見圖）和母親普拉孔於2010年時繼承高達282億新台幣的鉅額遺產。（圖翻攝自ericaagibsonn個人IG）

    2021/03/17 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕人生大翻轉！泰國25歲女孩吉布森（Erica Gibson）和母親相依為命了20多年刻苦度日，曾經最窮時身上只剩100美元（約2830元新台幣），但她和母親在2017年時繼承了祖母留下來的10億美元（約282億元新台幣）遺產，讓她如中樂透般一夕暴富。

    綜合外媒報導，現年25歲的吉布森是住在美國夏威夷的泰美混血兒，之前為了治療罹患癌症的父親而散盡家財，曾經最窮時身上只有只剩100美元（約2830元新台幣），但她於2017年時收到一封祖母留下10億美元的遺產信，母女倆人生因此反轉。

    報導提到，吉布森的父親罹癌，導致家中經濟頓時陷如危機，因此她的母親普拉孔（Prakong）只好向當地教會求助，用教會資助的錢開了餐廳，就連吉布森也輟學去餐廳幫忙，這才讓相依為命的母女倆能勉強度日。

    報導指出，2017年時吉布森母女接到了一封來自律師的遺產信，內容指出她們住在加州的祖母鮑德溫（Dextreac Baldwin）於2010年離世時留下包含了石油公司的股票及債券等共計高達10億美元的遺產，讓母女倆又驚又喜。

    報導也說，吉布森表示很感動奶奶還惦記著她，即便現在家財萬貫，但她和母親不會依賴鉅額遺產度日，仍會繼續經營餐廳及經營礦泉水販售的業務，她們很喜歡現在的生活模式，不會因為暴富而改變，母女倆也積極參與慈善活動。

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