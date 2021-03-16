特斯拉離奇「塞進」卡車車底 美國公路局介入徹查

底特律11日發生一起離奇車禍，一台白色特斯拉衝撞進大型拖卡車車底，車上人員受重傷。（圖擷取自推特）

2021/03/16 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西根州最大城底特律（Detroit ）日前發生一起離奇車禍。一台特斯拉衝撞一台貨櫃車，還直接「塞進」車底，導致車上2人身受重傷。對此，美國公路管理局（NHTSA）昨天（15日）表示，將徹查這起車禍是否與特斯拉本身的自駕功能有關。

綜合外媒報導，這起車禍發生在本月11日凌晨3點20分左右，一台白色特斯拉行經十字路口時，突然猛衝撞向一台拖卡車，特斯拉車身前半部「塞進」卡車車底，車頂慘遭「削頂」全毀。至於當時車上有1男1女，事發後都被緊急送往當地醫院，2人皆受重傷。

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警方表示，目前不確定男性駕駛是否在出事時有使用自駕功能。對此美國公路管理局15日表示，已派特別調查小組前往底特律調查。《底特律新聞報》（The Detroit News）指出，今次車禍事故與佛州、分別發生在2016年及2019年的事故很像，在這2次事件中，特斯拉也是衝撞進卡車下方，車內人員死亡，事後調查都發現駕駛使用自駕功能。

另外，當局也要求總部位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的特斯拉出面說明。據悉，特斯拉官方此前曾宣稱自駕功能是駕駛的「輔助系統」，駕駛必須隨時注意狀況，然而特斯拉因未能充分保障駕駛行車安全，美國國家運輸安全委員會（NTSB）跳出來痛批該公司允許自駕系統自行在「無法應變」的道路上運作。

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