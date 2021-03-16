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    接種AZ疫苗利大於弊！歐盟藥品管理局再度信心喊話

    歐盟藥品管理局強調，施打AZ疫苗利大於弊。泰國已解除暫緩接種AZ疫苗的行政命令，16日由總理帕拉育帶頭打第一針。（法新社）

    歐盟藥品管理局強調，施打AZ疫苗利大於弊。泰國已解除暫緩接種AZ疫苗的行政命令，16日由總理帕拉育帶頭打第一針。（法新社）

    2021/03/16 16:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲多國因為有零星個案接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗後出現血栓，讓許多國家決議暫停接種。歐盟藥品管理局（EMA）15日就相關問題進行討論後，再度信心喊話，強調目前出現血栓問題的接種疫苗人士比率，不比一般人群的血栓比率高，接種AZ疫苗利多於弊！

    EMA在聲明中指出，歐盟每年都有數以千計人因種種原因出現血栓，而目前已接種疫苗人士當中的血栓個案數字，不比一般的病發率高。 EMA認為，考慮到感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒的入院及死亡風險，以及接種疫苗的副作用風險，權衡之下還是利多於弊。

    根據AZ公布的資料，在歐盟國家與英國施打的1700萬劑，僅37人血栓，沒有證據顯示接種疫苗與增加栓塞風險有關。EMA說，該局的安全委員會將在16日AZ疫苗問題研究相關訊息，並在18日舉行特別會議，以決定如何採取下一步的行動。

    英國藥品及保健品管理局（MHRA）此前也指出，血栓自然情況下也有機會發生，並非罕見疾病。據MHRA紀錄，截至2月28日，涉及輝瑞（Pfizer）疫苗及AZ疫苗的血栓個案數目，分別為38宗及30宗。 MHRA強調，未能證實這是疫苗導致的副作用。

    德國社會民主黨（SPD）籍議員兼流行病學教授勞德巴赫（Karl Lauterbach），痛批德國政府暫停接種AZ疫苗的決定，他認為，併發症十分罕見，而歐洲正爆發新一波疫情，接種AZ疫苗可挽救生命。

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