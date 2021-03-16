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    AZ疫苗血栓疑雲 停打續打國家一次看

    歐洲傳出多起接種AZ疫苗後出現血栓案例，德國和法國等大國同日宣布暫停使用AZ疫苗，世界衛生組織（WHO）和歐盟藥品管理局（EMA）則堅稱安全，建議各國繼續施打。（路透）

    歐洲傳出多起接種AZ疫苗後出現血栓案例，德國和法國等大國同日宣布暫停使用AZ疫苗，世界衛生組織（WHO）和歐盟藥品管理局（EMA）則堅稱安全，建議各國繼續施打。（路透）

    2021/03/16 10:46

    〔中央社〕歐洲傳出多起接種AZ疫苗後出現血栓案例，德國和法國等大國同日宣布暫停使用AZ疫苗，世界衛生組織（WHO）和歐盟藥品管理局（EMA）則堅稱安全，建議各國繼續施打。

    英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗傳出施打後出現血栓、腦出血案例，多國暫停使用，等待進一步評估結果。法新社報導，世衛組織和歐盟藥管局將分別於16、18日舉行特別會議。

    歐盟藥管局先前表示截至本月10日，歐洲已接種AZ疫苗的近500萬人中，共有30例血栓事件，不過目前沒有跡象顯示是接種疫苗造成。

    ● 德法義加入暫停行列 亞非南美都有喊卡

    奧地利最先在8日宣布暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也已停用與奧地利相同批次的AZ疫苗。

    丹麥、挪威及冰島在11日宣布暫時停用AZ疫苗。

    最新情況是德國、法國、義大利在15日宣布暫停施打AZ疫苗，西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯等國也跟進。

    荷蘭14日表示，在丹麥和挪威相繼傳出「可能的副作用」後，荷蘭即日起暫停使用AZ疫苗2週。愛爾蘭同日稍早也宣布暫停使用AZ疫苗。

    停打情況不只限於歐洲，亞洲和非洲也有國家暫緩接種作業。東南亞國家印尼15日宣布將延後施打AZ疫苗。泰國原本在12日成為歐洲地區以外首個暫緩使用AZ疫苗的國家，但後來政策急轉彎，宣告16日起開始接種。

    非洲國家剛果民主共和國原定15日開打AZ疫苗，但當局也已喊卡。

    委內瑞拉15日宣布，有鑑「對病患恐有影響」，委國暫時不會批准AZ疫苗使用。

    ● 韓澳加等國照打 美擬4月批准緊急授權

    澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）16日表示，澳洲不打算停用AZ疫苗。路透社報導，澳洲約2500萬人口中，大多數都將接種AZ疫苗，而有關當局已訂購近5400萬劑疫苗，有5000萬劑是從本月底在國內製造。

    韓國青瓦台15日表示，總統文在寅將與夫人於23日接種AZ疫苗，期盼藉此平息民眾對疫苗安全性與效用的疑慮。

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）15日表示，加拿大專家確信國內施打的所有疫苗都安全無虞，包括AZ疫苗。

    歐洲的烏克蘭15日也表示無意停用AZ疫苗，還說目前為止國內尚未出現已接種者有副作用案例。

    此外，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）15日表示，獨立監控人員正在分析美國3.2萬人試驗資料，評估AZ疫苗是否安全有效。若結果正面且一切順利，估計美國食品暨藥物管理局（FDA）將需約3週分析試驗資料，可能4月批准緊急授權使用。

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