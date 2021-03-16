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    韓媒稱「源自中國沙塵暴」 中國網友激憤：扣帽子

    韓媒稱沙塵暴源自中國登微博熱搜，中國網友激憤表示是扣帽子。圖為中國北京市中心。（路透）

    韓媒稱沙塵暴源自中國登微博熱搜，中國網友激憤表示是扣帽子。圖為中國北京市中心。（路透）

    2021/03/16 11:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北方多省近日遭遇今年以來範圍最大的沙塵暴，強度更是10年來最強，南韓媒體《韓聯社》於昨天與今天的報導稱「源自中國沙塵暴」幾字激起萬名中國網友憤怒，紛紛表示，「韓國人別急著給中國扣帽子！」

    綜合媒體報導，《韓聯社》於昨（15）日報導指出，「源自中國沙塵暴或明早侵襲韓國」、「前一天發源於中國內蒙古和戈壁沙漠的沙塵暴預計16日凌晨至上午將刮入韓國」，中媒看見紛紛轉貼報導宣稱，根據國家林業和草原局荒漠化監測中心衛星影像和地面監測信息綜合評估，14日上午蒙古國西南部發生沙塵暴，沙塵隨氣流向南移動，並於14日傍晚入境，因此這場近10年最強沙塵暴沙塵天氣主要起源於蒙古國，不過《韓聯社》於今的最新報導標題仍然使用「源自中國沙塵暴侵襲南韓多地」。

    對此，萬名中國網友紛紛群情激憤表示，「韓國人別急著給中國扣帽子！」、「韓國不是宇宙起源嗎？這會兒怎麼又不是了」、「震驚！韓媒承認蒙古屬於中國！」、「趕緊給韓國換一份世界地圖」、「我們的外宣真的太差了」、「啥好東西都搶著要，災害都甩給中國，從未見過如此厚顏無恥之國」、「希望沙塵暴多刮死幾個偷國人」。

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