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    恐怖！ 殯儀館竟成中國胎盤市場供貨來源

    中國商人大量購進人體胎盤，加工後搖身一變成為「紫河車」，流入藥材市場。（翻攝自微信）

    中國商人大量購進人體胎盤，加工後搖身一變成為「紫河車」，流入藥材市場。（翻攝自微信）

    2021/03/15 15:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕胎盤是妊娠期間母子間交換物質的器官，人的胎盤也是一味中藥，稱為「紫河車」。中國人體胎盤交易亂象橫生，記者暗中查訪發現，殯儀館竟成為供貨管道之一！

    中媒《澎湃新聞》15日報導，儘管中國當局早在2005年就禁止胎盤交易，但在高利潤驅使下，胎盤商活躍於安徽亳州、江蘇邳州、河南永城3地交界處，在這個被稱為「中國最大胎盤黑市」的區域，從湖南、湖北、安徽、廣東等地，以每個人民幣80元（約台幣350元）左右的價格，從醫院、醫療廢物處理廠、胎盤「中間商」處，「成千上萬」大量購進人體胎盤，加工後搖身一變成為「紫河車」，流入藥材市場。

    而對於胎盤中可能攜帶B型肝炎病毒、HIV愛滋病毒、梅毒之類，販賣者表示毫不在意。一名胎盤加工者稱，「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含什麼，不能保證。」

    《澎湃新聞》從販賣者處獲知，他們所經手的鮮活人體胎盤多未經過病毒檢測。而一部分經轉手銷售後，可能被購買者直接食用。

    報導中說，在中國人體胎盤販賣圈裡，「淨貨」指未添加任何東西的紫河車，而添加澱粉、色素，甚至人工膠、食用膠等物質作假，以增加乾貨重量的則為「重貨」。

    一名胎盤商透露，「中間商」會專門從醫院、醫廢廠，甚至殯儀館收貨。如果訂單多，鮮貨不夠，他就會讓河南永城那邊送一些鮮貨過來救急。他還稱，僅2020年他們家就處理了13萬個左右的新鮮人體胎盤。

    報導指出，雖然此前中國當局已明確嚴禁人體胎盤交易，但其製成品紫河車作為中藥材，於2015年被藥典除名後，並沒有明確的規定禁止紫河車相關藥品生產銷售。而製備紫河車所需的人體胎盤來源，國家層面也未制訂相關的規範。

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