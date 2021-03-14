為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    絕種「殭屍魚」再現！澳洲盼復育成功 還原生態平衡

    維多利亞州的南方紫斑鮈魚20年前被宣布滅絕，沒想到2019年再被發現。（歐新社）

    維多利亞州的南方紫斑鮈魚20年前被宣布滅絕，沒想到2019年再被發現。（歐新社）

    2021/03/14 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州的一個鄉村湖泊在2019年發現了一種20多年前就宣佈絕種的南方紫斑鮈魚（Southern Purple Spotted Gudgeon），又稱「殭屍魚」，現在將通過圈養繁殖對其進行復育計劃。

    綜合媒體報導，南方紫斑鮈魚（Southern Purple Spotted Gudgeon）生長於維多利亞州，喜歡在有水草、岩石的河床生活，並以較小的魚、昆蟲幼蟲和植物為食。在南澳州已滅絕，而在新南威爾斯州則瀕臨滅絕，只有在昆士蘭州較緩和的流域中才能見到牠。因此，重新發現後維多利亞州北部的中央集水區管理局將牠稱為「殭屍魚」。

    維多利亞州在1998年宣布南方紫斑鮈魚滅絕，於2019年在克蘭（Kerang）附近的一個湖中又發現，當局進行了調查，在附近又找到了79尾。

    維多利亞州環境土地水源計劃部人員阿德里安·馬丁斯（Adrian Martins）表示：「我們大多數的團隊一生都在處理瀕臨滅絕的物種的威脅，因此有機會親眼目睹相反的情況是很特別的。」馬丁斯說：「這真是一個令人難以置信、令人興奮的發現。」

    馬丁斯表示：「我們現在有很大的機會，不僅可以將南方紫斑鮈魚帶離絕種邊緣，還可以幫助增加其數量和分佈，使其恢復到澳洲各地，幫助還原生態的平衡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    超強咬合力！ 他釣到鯊魚嗨翻 猛鱷半路殺出「搶劫成功」
    2021/03/13 22:38

    超強咬合力！ 他釣到鯊魚嗨翻 猛鱷半路殺出「搶劫成功」
    快看！澳洲最古老壁畫出土 1.7萬年前袋鼠長這樣
    2021/02/23 13:29

    快看！澳洲最古老壁畫出土 1.7萬年前袋鼠長這樣
    「復活」猛獁象近在咫尺？ 專家估計幾年內就可辦到
    2018/04/04 15:04

    「復活」猛獁象近在咫尺？ 專家估計幾年內就可辦到
    自1960年代絕跡 澳洲特有種可愛東袋鼬重新現蹤
    2018/03/15 23:54

    自1960年代絕跡 澳洲特有種可愛東袋鼬重新現蹤
    澳洲攝影師拍日出 意外發現絕種81年的袋狼？
    2017/07/09 13:53

    澳洲攝影師拍日出 意外發現絕種81年的袋狼？
    大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望
    2017/04/11 00:18

    大堡礁連2年嚴重白化 科學家：復育零希望
    國際今日熱門
    搞什麼飛機！烏克蘭軍官在基地酒駕 撞毀戰鬥機
    2021/03/13 22:09

    搞什麼飛機！烏克蘭軍官在基地酒駕 撞毀戰鬥機

    仰光再傳2抗議者遭警射殺 UN：緬甸軍政府鎮壓已釀80死
    2021/03/13 21:15

    仰光再傳2抗議者遭警射殺 UN：緬甸軍政府鎮壓已釀80死

    不會放棄！日男311後下水數百次尋愛妻 感人原因曝光
    2021/03/13 20:56

    不會放棄！日男311後下水數百次尋愛妻 感人原因曝光

    迫求職者接受大麻檢測 亞馬遜公司被認定違法
    2021/03/13 21:14

    迫求職者接受大麻檢測 亞馬遜公司被認定違法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播