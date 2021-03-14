絕種「殭屍魚」再現！澳洲盼復育成功 還原生態平衡

維多利亞州的南方紫斑鮈魚20年前被宣布滅絕，沒想到2019年再被發現。（歐新社）

2021/03/14 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州的一個鄉村湖泊在2019年發現了一種20多年前就宣佈絕種的南方紫斑鮈魚（Southern Purple Spotted Gudgeon），又稱「殭屍魚」，現在將通過圈養繁殖對其進行復育計劃。

綜合媒體報導，南方紫斑鮈魚（Southern Purple Spotted Gudgeon）生長於維多利亞州，喜歡在有水草、岩石的河床生活，並以較小的魚、昆蟲幼蟲和植物為食。在南澳州已滅絕，而在新南威爾斯州則瀕臨滅絕，只有在昆士蘭州較緩和的流域中才能見到牠。因此，重新發現後維多利亞州北部的中央集水區管理局將牠稱為「殭屍魚」。

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維多利亞州在1998年宣布南方紫斑鮈魚滅絕，於2019年在克蘭（Kerang）附近的一個湖中又發現，當局進行了調查，在附近又找到了79尾。

維多利亞州環境土地水源計劃部人員阿德里安·馬丁斯（Adrian Martins）表示：「我們大多數的團隊一生都在處理瀕臨滅絕的物種的威脅，因此有機會親眼目睹相反的情況是很特別的。」馬丁斯說：「這真是一個令人難以置信、令人興奮的發現。」

馬丁斯表示：「我們現在有很大的機會，不僅可以將南方紫斑鮈魚帶離絕種邊緣，還可以幫助增加其數量和分佈，使其恢復到澳洲各地，幫助還原生態的平衡」。

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