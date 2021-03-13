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    台灣防疫亮眼 再登《紐約時報》

    除了戴口罩，台灣的日常生活並沒有受到武漢肺炎太大的影響。（美聯社資料照）

    除了戴口罩，台灣的日常生活並沒有受到武漢肺炎太大的影響。（美聯社資料照）

    2021/03/13 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在世界各地造成經濟衰退與嚴重災情，但擁有2400萬人口的台灣卻只有不到1000例病例以及10人死亡，經濟成長也相當出色。《紐約時報》今天以「武漢肺炎？那是什麼？台灣在安穩日常的泡泡下蓬勃發展」為題報導。

    報導指出，在疫情大流行的背景以及政府的「就業金卡」政策推波助瀾下，大量的人口自去年開始湧入台灣。移民局的數據顯示，來台定居的人數相比移民國外的人數還多出27萬人，這是2019年的4倍之多。

    這使得台灣去年成為少數可以成長的經濟體之一，並且數字還很亮眼；另外，根據行政院主計處估算，今年度的經濟成長率也可達到4.6％。

    返鄉的人群中也包含了YouTube創辦人陳士駿，他是首位向政府申請金卡的人士。陳士駿說：「……願意冒險的企業家，早早簽下支票的投資客，這些族群現在確實都回到台灣了」、「我認為這是科技業的黃金時期。而政府也意識到應該好好善用這次的機會。」

    但有些人也正打算離開台灣這個安全的泡泡。現年72歲的孫女士（Tai Ling Sun）說，今年1月她與丈夫在台灣親友的苦勸之下，從疫情嚴重的美國加州回到了她小時候生活過的高雄市。

    孫女士表示，台灣除了口罩之外，其他的地方幾乎就和她前幾次回來時一模一樣；但是她已經開始想念家鄉還有她的孩子，並且這個沒有武漢肺炎的天堂並不能給予她免疫力，她想要接種疫苗。

    孫女士說，「能來台灣一趟真的很棒，但是時候回家了。」

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