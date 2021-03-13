外媒、領事館譴責緬甸軍政府打壓媒體 要求釋放記者

《美聯社》記者登梭（見圖）上月底被緬甸軍政府逮捕，昨日被裁定續押，《美聯社》已正式向緬甸軍政府發出聲明，要求釋放登梭。（美聯社）

2021/03/13 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方政變以來，無數記者遭到逮捕，而目前多家西方報社與各國領事館也已向緬甸軍政府正式發出聲明，除了要求釋放記者，也譴責軍政府打壓媒體自由的行徑。

據本報先前報導，緬甸軍政府昨（12）日宣布延長拘留上月27日被捕的6名記者，其中包含《美聯社》記者登梭（Thein Zaw）。這6人都因在緬甸最大城仰光（Yongon）報導示威活動，被軍政府指控「鼓吹動亂」，被捕後也無法與家屬、律師聯繫，僅能視訊出庭，下次出庭時間則在本月24日。

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《CNN》今日報導，《美聯社》國際新聞部副總裁菲利普斯（Ian Phillips）在一份致緬甸軍政府的聲明中寫道：「《美聯社》呼籲立即釋放《美聯社》記者登梭，獨立記者應在毋須恐懼清算的情況下，自由、安全地報導新聞，《美聯社》譴責任何扣到登梭身上的罪名，以及軍政府對他的任意逮捕。」

《德新社》 （German Press Agency，DPA）也發出類似聲明。本週四（11日），為多家西方報社供稿的波蘭記者博恰加（Robert Bociaga），先是慘遭緬甸士兵痛毆，才被拘捕，人被關在緬甸東枝（Taunggyi）。《德新社》總編高斯曼（Sven Gösmann）在聲明中表示：「我們無法容忍、接受新聞自由受此攻擊，尤其是他（博恰加）先被毆打成傷才被逮捕這件事。我們要求立即釋放他在內的所有近來被逮捕的記者。」

由於在緬波蘭公民的權益由駐緬德國領事館全權負責，仰光德國領事館已要求緬甸軍政府提供博恰加目前的具體情況，善待博恰加，並且要求德國領事能與博恰加直接聯繫。美國駐緬領事館則派遣官員，昨（12）日出席5名被扣記者的法庭聽證，並發布聲明表示：「讓媒體消音無法阻止全球看見軍閥可憎的行為。」

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