路透報導,中、俄、伊朗和北韓等國有意組成新聯盟,反對威脅使用武力和片面實施制裁的國家。圖為美國紐約的聯合國總部。(法新社檔案照)

2021/03/13 16:57

〔編譯孫宇青/綜合報導〕在美國總統拜登擴大美國全球事務參與度,並拉攏友邦打造民主陣線,共同對抗專制政權之際,《路透》12日取得的文件顯示,中國、俄羅斯、北韓和伊朗等17國或地區,正尋求建立一個新聯盟,反對任何國家威脅使用武力和片面實施制裁。

這份題為「捍衛聯合國憲章之友小組」(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations)的文件指稱,多邊主義「目前受到前所未有的攻擊,而這威脅到全球和平與安全」,他們希望建立捍衛聯合國憲章的新聯盟。

請繼續往下閱讀...

據報導,創始成員國除了中、俄、北韓、伊朗外,還有阿爾及利亞、安哥拉、白羅斯、玻利維亞、柬埔寨、古巴、厄利垂亞、寮國、尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁、敘利亞和委內瑞拉等16國,以及巴勒斯坦。

然而,一名歐洲資深外交官反諷道:「這些所謂的朋友正是違反聯合國憲章最多的國家,也許他們應該從尊重自己國家的人權和基本自由開始做起。」

