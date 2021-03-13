中國山寨店家多！微博瘋「千萬不要過度依賴導航」曝慘況

中國網友分享自己導航到「迪士尼樂園」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

2021/03/13 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國山寨店家多，有時候光靠導航想找到正確的位置不容易，往往同名不同店，差個十萬八千里，讓大老遠興致勃勃跑來的人無語問蒼天。近來，許多中國網友紛紛分享自己遇到的慘況，讓其他看戲的網友笑回，「導航有什麼壞心思，只不過想讓你的歡樂就此遠航（掩面笑）」。

綜合中媒報導，有網友分享自己本來開心的要到迪士尼樂園玩，沒想到竟被導航到一個超土的「山寨迪士尼樂園」，不僅在鐵皮屋旁邊搭著簡陋的紅招牌，還垂掛著土氣的大紅燈籠，對聯竟還大剌剌地寫著「為夢想插上翅膀，讓歡樂從此遠航」；還有網友準備去宜家家居、家樂福大肆採購，卻被導航到破舊的雜貨店；最慘的是有網友要到漢堡王和肯德基大快朵頤，忍著飢餓開了好久，卻開到了閉門的破舊餐廳和鋼材店。

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對此，中國網友紛紛笑翻表示，「迪士尼還是迪士尼，只不過沒有歡樂了（掩面笑）」、「歡樂確實從此遠航了」、「哈哈哈，導航也沒錯呀」、「導航：你來說！我有錯嗎？」、「哦吼，說的是百度麼，那確實不可信」、「這個也太搞笑了吧，真的是不忍直視」、「哈哈導航有的時候真的是太坑了」，還有不少人哭訴，「不依賴導航讓我一個路痴怎麼辦」。

中國網友分享自己導航到「家樂福」的慘況。（圖擷取自微博）

中國網友分享自己導航到「家樂福」的慘況。（圖擷取自微博）

中國網友分享自己導航到「宜家家居」的慘況。（圖擷取自微博）

中國網友分享自己導航到「漢堡王」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

中國網友分享自己導航到「肯德基」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

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