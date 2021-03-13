為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國山寨店家多！微博瘋「千萬不要過度依賴導航」曝慘況

    中國網友分享自己導航到「迪士尼樂園」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

    中國網友分享自己導航到「迪士尼樂園」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

    2021/03/13 14:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山寨店家多，有時候光靠導航想找到正確的位置不容易，往往同名不同店，差個十萬八千里，讓大老遠興致勃勃跑來的人無語問蒼天。近來，許多中國網友紛紛分享自己遇到的慘況，讓其他看戲的網友笑回，「導航有什麼壞心思，只不過想讓你的歡樂就此遠航（掩面笑）」。

    綜合中媒報導，有網友分享自己本來開心的要到迪士尼樂園玩，沒想到竟被導航到一個超土的「山寨迪士尼樂園」，不僅在鐵皮屋旁邊搭著簡陋的紅招牌，還垂掛著土氣的大紅燈籠，對聯竟還大剌剌地寫著「為夢想插上翅膀，讓歡樂從此遠航」；還有網友準備去宜家家居、家樂福大肆採購，卻被導航到破舊的雜貨店；最慘的是有網友要到漢堡王和肯德基大快朵頤，忍著飢餓開了好久，卻開到了閉門的破舊餐廳和鋼材店。

    對此，中國網友紛紛笑翻表示，「迪士尼還是迪士尼，只不過沒有歡樂了（掩面笑）」、「歡樂確實從此遠航了」、「哈哈哈，導航也沒錯呀」、「導航：你來說！我有錯嗎？」、「哦吼，說的是百度麼，那確實不可信」、「這個也太搞笑了吧，真的是不忍直視」、「哈哈導航有的時候真的是太坑了」，還有不少人哭訴，「不依賴導航讓我一個路痴怎麼辦」。

    中國網友分享自己導航到「家樂福」的慘況。（圖擷取自微博）

    中國網友分享自己導航到「家樂福」的慘況。（圖擷取自微博）

    中國網友分享自己導航到「家樂福」的慘況。（圖擷取自微博）

    中國網友分享自己導航到「家樂福」的慘況。（圖擷取自微博）

    中國網友分享自己導航到「宜家家居」的慘況。（圖擷取自微博）

    中國網友分享自己導航到「宜家家居」的慘況。（圖擷取自微博）

    中國網友分享自己導航到「漢堡王」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

    中國網友分享自己導航到「漢堡王」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

    中國網友分享自己導航到「肯德基」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

    中國網友分享自己導航到「肯德基」的慘況。（圖擷取自微博，本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    封殺後隨即山寨？「中國版Clubhouse」MeetClub將問世
    2021/02/10 20:22

    封殺後隨即山寨？「中國版Clubhouse」MeetClub將問世
    北京向拜登示好 遭侵權的New Balance獲判賠巨款
    2021/02/09 21:07

    北京向拜登示好 遭侵權的New Balance獲判賠巨款

    「允將大作」國際團隊，打造A7 核心地標新視野！
    央視訪查「山寨食品」引熱議！ 網友：看過司口司樂
    2021/01/11 15:19

    央視訪查「山寨食品」引熱議！ 網友：看過司口司樂
    驚！中國山寨喬丹竟反擊 怒告賣正牌喬丹鞋商家侵權
    2020/07/24 00:26

    驚！中國山寨喬丹竟反擊 怒告賣正牌喬丹鞋商家侵權

    台股基金好威 千里良馬就選這檔
    國際今日熱門
    動用燒私處、拍裸照等變態手段 中國警察身分曝光了
    2021/03/12 14:38

    動用燒私處、拍裸照等變態手段 中國警察身分曝光了

    台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用
    2021/03/12 18:21

    台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用

    瞎！中國牛肉乾「造假」詐騙逾3千萬 送驗才知「全是鴨肉」
    2021/03/12 17:02

    瞎！中國牛肉乾「造假」詐騙逾3千萬 送驗才知「全是鴨肉」

    澳洲也發聲！譴責中國修改香港選制：削弱港民主
    2021/03/12 14:26

    澳洲也發聲！譴責中國修改香港選制：削弱港民主

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播