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    驚！中國山寨喬丹竟反擊 怒告賣正牌喬丹鞋商家侵權

    喬丹體育公司怒告中國的亞馬遜等電商，控其販售「AIR JORDAN」時，文案使用了中文「喬丹」2字是侵權行為。（擷取自微博）

    喬丹體育公司怒告中國的亞馬遜等電商，控其販售「AIR JORDAN」時，文案使用了中文「喬丹」2字是侵權行為。（擷取自微博）

    2020-07-24 00:26:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國正牌喬丹「AIR JORDAN」在2012年怒告中國山寨版「喬丹體育公司」商標侵權，經過8年纏訴，今年才獲判勝訴。不料，喬丹體育公司最近卻怒告中國的亞馬遜等電商，控其販售「AIR JORDAN」時，文案使用了中文「喬丹」2字是侵權行為。

    綜合中媒報導，北京知識產權法院近日受理了2起與喬丹品牌有關的案件。喬丹體育公司認為，酷買網與亞馬遜等電商，在平台上販售Nike旗下「AIR JORDAN」球鞋時，在文宣中使用了「喬丹」兩字，侵害了喬丹體育公司商標權，因此要求法院判決兩案被告停止侵權行為，並賠償損失。

    對此，一審法院審理認為，電商行為不構成侵權，駁回了喬丹體育公司全部訴訟，喬丹體育公司不服而上訴；二審時，喬丹體育公司指出，上述電商銷售「AIR JORDAN」使用喬丹字樣，構成商標性使用，會導致公眾混淆，構成商標侵權及不正當競爭。

    酷買網與亞馬遜主張，他們在使用「AIR JORDAN」使用「喬丹」，是因為麥可‧喬丹姓名權的授權，屬於合理使用，不構成侵權。

    目前該案正進一步審理當中。不過，不少中國網民不能接受喬丹體育公司的作為，紛紛在中國相關新聞下方留言「真不要臉」、「捉賊喊抓賊」、「噁心」、「臉呢？真不嫌丟人」、「你的logo都是山寨人家的」。

    不少中國網民不能接受喬丹體育公司的作為，紛紛在中國相關新聞下方留言「真不要臉」、「捉賊喊抓賊」、「噁心」、「臉呢？真不嫌丟人」、「你的logo都是山寨人家的」。（擷取自微博）

    不少中國網民不能接受喬丹體育公司的作為，紛紛在中國相關新聞下方留言「真不要臉」、「捉賊喊抓賊」、「噁心」、「臉呢？真不嫌丟人」、「你的logo都是山寨人家的」。（擷取自微博）

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