武漢肺炎》全球至少3000護理師病歿 疫情創傷恐爆大出走

國際護理協會今天表示，全球至少有3000名護理師因感染武漢肺炎喪命，疫情壓力恐釀成醫護人員大規模出走。圖為烏克蘭一名護士全身穿著防護裝備進入加護病房照料確診病患。（美聯社）

2021/03/11 20:46

〔中央社〕國際護理協會今天表示，全球至少有3000名護理師因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而喪命。協會警告，疫情壓力恐釀成醫護人員大規模出走。

法新社報導，在世界衛生組織（WHO）首度將COVID-19定義為全球大流行的1週年之際，國際護理協會（International Council of Nurses）表示，數百萬名護理師因身心俱疲與壓力而考慮離職。

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一旦疫情結束，因這場危機而延遲的大量例行護理工作，能處理的有經驗護理師人數可能會越來越少。

國際護理協會表示，病歿的護理師人數僅來自彙整60國的數據，總人數可能遠遠被低估。

國際護理協會執行長卡頓（Howard Catton）說，護理師在疫情期間經歷了「重大創傷」，已被逼到身心俱疲。

卡頓表示，全球有2700萬名護理師，在疫情爆發前即已短缺了600萬人力，而且在2030年前，有400萬名護理師將退休。

國際護理協會報告指出，COVID-19大流行「恐引發這個行業大規模出走」，最快從2021年下半年開始，全球護理師不足的缺口可能惡化到將近1300萬人。

卡頓說，要花上3到4年訓練才能培養出一名新手護理師，「我們恐處於險境」。

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