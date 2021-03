呼呼呼、噠噠噠！ 「毅力號」再公布火星新聲音

2021/03/11 14:17

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)火星探測器「毅力號」(Perseverance)上月成功登陸火星,所攜帶的偵測儀器都正常運作,現「毅力號」再公布新音檔,來自火星的風聲。

「毅力號」的推特再度公布火星的新音檔,它提到「這裡的情況聽起來真的很不錯,來聽聽看我的超級相機麥克風所錄到的第一道風聲」,與地球微風吹拂聲相似,「毅力號」指出,「這個麥克風架設在我的桅杆頂端,錄音時桅杆仍伏倒著,因此聲音聽起來有點悶。」

NASA表示,這段音檔是在2月19日錄下的,距毅力號著陸後僅18小時,超級相機(SuperCam)配備麥克風,可以錄上火星各種聲音,超級相機團隊成員表示:「這些錄音證明我們的麥克風不僅運作良好,而且還為科學研究提供了非常有研究價值的資訊」。

除了風聲,「毅力號」也公布另一段錄音,「毅力號」發射雷射射擊火星岩石的噠噠聲,可以讓科學家從中了解岩石的硬度與成分,也是火星首個雷射發射聲音紀錄。

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro