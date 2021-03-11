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    呼呼呼、噠噠噠！ 「毅力號」再公布火星新聲音

    「毅力號」的超級相機又錄下幾段火星新聲音。（歐新社）

    「毅力號」的超級相機又錄下幾段火星新聲音。（歐新社）

    2021/03/11 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」（Perseverance）上月成功登陸火星，所攜帶的偵測儀器都正常運作，現「毅力號」再公布新音檔，來自火星的風聲。

    「毅力號」的推特再度公布火星的新音檔，它提到「這裡的情況聽起來真的很不錯，來聽聽看我的超級相機麥克風所錄到的第一道風聲」，與地球微風吹拂聲相似，「毅力號」指出，「這個麥克風架設在我的桅杆頂端，錄音時桅杆仍伏倒著，因此聲音聽起來有點悶。」

    NASA表示，這段音檔是在2月19日錄下的，距毅力號著陸後僅18小時，超級相機（SuperCam）配備麥克風，可以錄上火星各種聲音，超級相機團隊成員表示：「這些錄音證明我們的麥克風不僅運作良好，而且還為科學研究提供了非常有研究價值的資訊」。

    除了風聲，「毅力號」也公布另一段錄音，「毅力號」發射雷射射擊火星岩石的噠噠聲，可以讓科學家從中了解岩石的硬度與成分，也是火星首個雷射發射聲音紀錄。

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