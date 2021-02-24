NASA毅力號登陸火星 AIT發文：賀台美太空合作再成功！

火星探測器「毅力號」18日成功登陸火星，NASA隨後曝光畫面，成為國際焦點。（歐新社）

2021/02/24 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」（Perseverance）成功登陸火星，任務團隊中有2位要角來自台灣，對此總統蔡英文21日還特別在臉書上表示「他們都是台灣的驕傲」。美國在台協會（AIT）今天也透過臉書慶賀台美太空合作再度成功，展現台灣對全世界的貢獻。

毅力號本月18日成功登陸火星，NASA隨後曝光毅力號著陸「耶澤羅撞擊坑」（Jezero）的畫面，成為國際矚目焦點。對此蔡英文21日在臉書上透露，此項任務團隊中有2人來自台灣，分別是太空船設計師劉登凱博士，與負責操控探測車的嚴正博士，表示在NASA服務的台灣人很多，這些人都是台灣的驕傲。

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AIT今傍晚也在臉書上提及2019年成功發射的「福衛七號」（FS-7）氣象衛星，慶賀在那之後，台美太空合作再有成功案例。

AIT表示，NASA毅力號去年發射升空，歷時7個月，終於在上週四登上火星，來自台灣的嚴正在這次任務中負責引導「毅力號」首次登陸的行進，劉登凱自1997年以來為每次火星計畫設計太空船電子系統，也包括這次的毅力號，「當全世界為『毅力號』成功登陸歡欣鼓舞的同時，這項任務也代表美台合作立下了另一個里程碑，同時展現了台灣對全世界的貢獻！」

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