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    NASA火星任務女性露頭角 料啟發更多女孩太空逐夢

    NASA火星探測車「毅力號」2月18日穿越火星大氣層，登陸火星後，3月4日傳來在火星表面土地上移動留下的胎痕。（路透）

    NASA火星探測車「毅力號」2月18日穿越火星大氣層，登陸火星後，3月4日傳來在火星表面土地上移動留下的胎痕。（路透）

    2021/03/08 22:39

    〔中央社〕美國國家航空暨太空總署（NASA）探測車女操作師韋瑪表示，最近「毅力號」登陸火星任務參與女性曝光度大增，她希望可以啟發新一代女性追求傳統上以男性居多的太空科學家事業。

    NASA火星探測車「毅力號」（Perseverance）2月18日穿越火星大氣層，通過登陸火星的危險考驗。整段驚險過程由韋瑪（Vandi Verma）的女同事莫漢（Swati Mohan）口述，她也因此揚名全球。

    今天是國際婦女節，韋瑪接受湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）訪問時表示，莫漢的表現「絕對會啟發全球各地的女孩。也打開人們對於誰能當太空工程師的認知」。

    身為太空機器人專家的韋瑪，現正負責操作毅力號。這具探測器是人類歷來發送至另一個星球上最先進的天體生物學實驗室，它正在火星上漫步，尋找古微生物生命的跡象。

    韋瑪表示，她和莫漢一樣，對太空的興趣來自童年時對電視影集「星際爭霸戰」（Star Trek）的熱愛。她說：「我真的認為，我的工作是世界上最酷的職業之一」。

    韋瑪生於印度，她先在印度昌迪加爾（Chandigarh ）的旁遮普工程學院（Punjab Engineering College）研讀電機工程學，其後搬到美國，於卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）取得機器人學博士學位。

    韋瑪2004年進入NASA，2008年開始駕駛火星探測車至今。她說：「當天空看得到火星時，你看著那個小光點，想著上面現在有個機器人正在執行我下的指令。這蠻瘋狂的。」

    韋瑪表示，最新的毅力號登陸火星任務，將有助解答一些疑問，這些疑問「改變我們對自身在宇宙位置的認識」。

    韋瑪還說，她剛加入NASA時，女性工程師常發現自已是辦公室內唯一女性。但現在情況正在改變。

    NASA正致力於擴大內部成員多元化，目標是2024年讓首位女太空人登陸月球。根據NASA提供的數據，在2019年，女性占NASA人力的34%，且高階科學職位18%由女性擔綱，比例是2009年的3倍左右。

    韋瑪表示，見到越來越多女性申請加入NASA，令她感到振奮。她說，團隊成員多元化，帶來更加「有創意和跳脫傳統框架的思維」。

    NASA火星探測車「毅力號」通過考驗穿越火星大氣層、登陸火星，整段驚險由莫漢（見圖）口述，她也因此揚名全球。（歐新社資料照）

    NASA火星探測車「毅力號」通過考驗穿越火星大氣層、登陸火星，整段驚險由莫漢（見圖）口述，她也因此揚名全球。（歐新社資料照）

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