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    拜登上任後美中首場高層會談將登場 專家：中國比美國更著急

    專家認為，相較於華府，中國希望雙方會面的心情更加著急。圖為中國外交部長王毅。（法新社）

    專家認為，相較於華府，中國希望雙方會面的心情更加著急。圖為中國外交部長王毅。（法新社）

    2021/03/11 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將在3月18日於美國阿拉斯加州與中國外交部長王毅、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面，此次也是拜登上任後首度進行美中高層面談。哈德遜研究所亞太安全主任克羅寧（Patrick Cronin）認為，相較於華府，中國希望雙方會面的心情更加著急。

    根據《自由亞洲電台》報導，克羅寧指出，習近平在考慮2022年北京冬奧、下半年召開的中共二十大這些重大議程前，需要尋求重置美中關係的對話空間與時間；拜登的考量，則是要把外交政策的重點放在印太地區，並在對抗中國的議題上與盟友緊密合作。然而美國選擇先和日韓會談後再和中國會談，克羅寧認為，此舉並非是要抑制中國，而是希望能在與中國對話之前有更穩固的基礎，也許友人會解讀為是在增強談判籌碼。

    美國前國防部長顧問、新美國安全中心高級研究員拉瑟（Martijn Rasser）分析：「我認為這是向中國發出的非常明確的信號，就是美國印太戰略核心是與盟國和合作夥伴互動，讓北京知道不該有不切實際的想像，『去認為與華府的關係將會神奇地重置』。」

    前美軍太平洋司令部司令特別助理塞耶斯（Eric Sayers）則提醒拜登政府，表示中方會大力推動在首次高層對話中僅強調美中關係的積極面，而華盛頓應該要避免這麼做，要確保雙方對話坦率，並強調美中間仍有意見分歧的領域。

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