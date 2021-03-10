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    台裔吳修銘任拜登科技特助 美媒：將全面抵制Tiktok、微信

    白宮日前宣布，美國哥倫比亞大學台裔教授吳修銘將任美國總統拜登國家經濟委員會特助。（美聯社資料照）

    白宮日前宣布，美國哥倫比亞大學台裔教授吳修銘將任美國總統拜登國家經濟委員會特助。（美聯社資料照）

    2021/03/10 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞大學台裔教授吳修銘將任美國總統拜登國家經濟委員會特助，美國媒體分析，吳修銘進入白宮，意味著拜登政府將更深入全面的抵制Tiktok和微信，藉此懲罰中國對美國網路平台的限制。

    《美國之音》 報導，吳修銘的核心觀點是，中國多年來禁止了YouTube和WhatsApp等TikTok和微信競爭對手，有效地阻止外國企業在中國市場上進行全面和獨立的競爭，而像TikTok這樣的中國服務機構卻可以自由地開拓西方市場，這種不對稱是不公平的，不應再被容忍。

    加州大學柏克萊分校法學院助理教授斯托曼（Erik Stallman）表示，吳修銘上任後會繼續貫徹對大型科技公司的反競爭行為的監管，並評估中國企業對美國科技競爭的潛在危害，將要求使用反壟斷法規應對美國與中國公司的問題。

    加州大學洛杉磯分校法學院講師奧本（Alex Alben）指出，美國正處於反壟斷政策的關鍵時刻，美國在過去的130年中，幾乎沒有對反壟斷法進行任何更新，對壟斷的解釋仍是「由於反競爭行為對消費者造成了傷害」，最典型的例子是讓商品價格上漲。

    奧本說，這種模式不適用在網路商業模型，因為很多網路服務商，像是Gmail，都向用戶提供免費的服務，無法判斷服務的價格是否因為壟斷而上漲，美國監管機構應針對科技領域的反競爭行為提出不同的模型。

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