台日齊努力！ 日作曲家創作「台灣鳳梨歌」打氣 美食、名勝入鏡

日本作曲家澤口和彥製作上傳的「台灣鳳梨歌」，大肆讚美台灣鳳梨好吃，曲調輕鬆。（圖擷取自「給食当番」YouTube頻道）

2021/03/10 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國突然禁止進口台灣鳳梨，日本超市出現搶購台灣鳳梨風潮。近日一名日本作曲家在平台上傳一首歡樂的「台灣鳳梨歌」，歌詞淺顯易懂、曲調輕鬆，其中還有人手拿鳳梨往上舉又邊唱「台灣鳳梨好吃」，影片中還有許多台灣觀光勝地等景色，趣味性十足。

「給食当番（kyu shoku tou ban）」是日本作曲家澤口和彥（Kazuhiko Sawaguchi）所創立，過去曾來台演出，近日他們製作了一首「台灣鳳梨歌」，並在YouTube頻道上傳，歌詞大肆讚美台灣好吃的鳳梨以及人文風情等。

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澤口和彥說明，當聽到台灣鳳梨被中國禁止後，就決定製作這首歌曲，他說「因為疫情現在是一個艱難的時期，讓我們在日本與台灣一起努力！」

歌曲影片一開頭便是台灣的地圖由南而北逐漸顯示，上頭還有各城市的重要景點，緊接著有2顆可愛的小鳳梨在畫面中一左一右，搭配「給食当番」的成員接連出現，手拿著鳳梨往上左右舉V字型載歌載舞，該曲目調子輕鬆、能夠輕易哼唱。

歌詞內容除了讚美「台灣菜很好吃，去台灣旅行最有趣、台灣人很善良、還會在0秒內讓位給老人家」等，也強調「台灣鳳梨很好吃，如果你吃一口，它會很甜蜜、充滿幸福感」，畫面中還出現許多台灣名勝景點與特色食物，例如龍山寺、中正紀念堂、士林夜市、鹽酥雞、珍珠奶茶，甚至總統府的憲兵、台灣國旗都節錄於其中。

澤口和彥透露，這首「台灣鳳梨歌」其實仍在製作中，還在努力做出完整的版本，這次的影片在回家路上練習拍攝，最近天氣不太好，加上「給食当番」的成員們幾乎沒有相聚的機會，因此自行先匆忙拍攝出這個簡略的版本。他表示「當疫情結束後，我一定要到台灣大口咬鳳梨，邊拍出一個新的音樂影片！」

這首「台灣鳳梨歌」出現台灣鹽酥雞，「給食当番」成員手拿鳳梨向上舉、邊哼唱。（圖擷取自「給食当番」YouTube頻道）

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