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    南韓連2天超過400例確診 官方回應接種疫苗後可否不戴口罩

    南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天日增超過400例。示意圖。（美聯社）

    南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天日增超過400例。示意圖。（美聯社）

    2021/03/10 10:57

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續2天日增超過400例。南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時新增470例確診、3例死亡，累計9萬3733人染疫、1648人過世。韓媒報導，對於完成疫苗接種後，是否可以不用戴口罩，官方回應，各國防疫守則不盡相同，將研討、制訂一套適合南韓的方案。

    綜合韓媒報導，新增的470例，社區感染佔452例、逾9成6。其中，首都圈包括首爾132例、京畿道199例、仁川23例。首都圈外案例數較多落在忠清北道（18例）、江原道（20例）與蔚山（21例）。

    至於18例境外移入，報導指出，5人於入境檢疫過程中確診、13人則在入境隔離期間確診，主要來自美國（8例）、印尼（3例）與印度、巴基斯坦（各2例）。

    報導提到，南韓近期發生在醫院、幼兒園與三溫暖等地感染頻傳，加上始於畜產品市場、海鮮市場及電池製造公司等疫情蔓延，韓媒憂心確診可能會再上升。

    報導提及，針對美國疾控中心（CDC）日前表示，已全面施打疫苗民眾，有條件在室內見面時可不用戴口罩。南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓昨回應，不同國家防疫戰略不同，不可盲目照做，若疫苗接種率升至一定水平，將調整防疫守則，並考量其他較早啟動疫苗接種國家的情況，研擬相關方案。

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