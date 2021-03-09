美CDC發布新指南：全面接種疫苗者室內可免戴口罩

美CDC表示，全面接種疫苗者與他人在室內接觸時可免除防疫措施。（路透）

2021/03/09 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國持續推動武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種計畫。美國疾病管制與預防中心（CDC）當地時間週一發布最新防疫指南，凡已全面施打疫苗的民眾，在室內見面時可不用戴口罩或保持社交距離。

綜合外媒報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在聲明中表示，「全面接種疫苗者可在私人場所或家中從事部分活動，但無論有無施打，所有人在公共場合仍得遵守防疫規範。」

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CDC指南寫道，無論對方有無接種疫苗，全面接種者在室內與他人接觸時可不用戴口罩或保持社交距離，但得確保對方是非重症高風險族群，例如全面接種的祖父母能夠在室內與他們未接種但身體健康的女兒、孫子碰面，且不用採取防疫措施。

據統計，目前有約5890萬美國公民注射過疫苗，約3070萬人施打兩劑，約佔全美總人口9％。全面接種的定義則為注射嬌生單劑疫苗兩週後或二次注射莫德納、輝瑞疫苗兩週後。

此外，全面接種者即便與確診者有接觸史，只要沒有出現症狀就不用接受隔離或檢疫，但官方提醒仍應避免舉辦大型集會，在公共場合也得戴口罩或保持社交距離。

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