世衛報告：全球每3女就1人受暴 武肺疫情期間加劇惡化

8日在法國巴黎，女性主義運動者打扮成女性經濟力量象徵的「鉚釘女工」，參與示威活動，呼籲終結對女性暴力，以及兩性平等。（路透）

2021/03/10 00:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）9日發布歷來針對女性遭受暴力問題的最大規模研究，指出全球每3名女性中就有1人受過身體或性暴力，這類犯罪行為在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情期間又更加劇。WHO力促各國政府防範暴力、改善對暴力受害者的協助，並且處理常令女性陷入受虐關係的經濟不平等問題。

「路透」9日報導，WHO在這項調查中，彙整2000年到2018年多國數據和調查，指出全球15到49歲女性中，約31%的人經歷過身體或性暴力，人數達8億5200萬人；丈夫或者親密關係伴侶，是最常見的施暴者，而最窮國家的受害者人數高得不成比例，而且，由於性暴力案件低報，實際受害人數可能更高。

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報告作者、世衛兩性與生育健康事務部門女性暴力問題負責人賈西亞—莫雷諾（Claudia Garcia-Moreno）說，「這些數字非常令人震驚，確實是給政府的一種提醒，要更多努力預防這種暴力」。

她說，在一些地區，甚至有超過半數女性都面臨暴力問題，如大洋地區、非洲撒哈拉以南和南亞。

根據這份報告，女性暴力問題最普遍的幾個國家包括吉布地、斐濟、巴布亞新幾內亞、孟加拉、剛果民主共和國和阿富汗；最低的是歐洲，比例為23%。

世衛秘書長譚德塞指出，「對女性暴力，普遍存在於每個國家和文化中，造成對數百萬女性和其他家庭的傷害，而且在新型冠狀病毒疫情期間又更嚴重」。

這項報告也指出，暴力通常在年輕時就開始出現，這一點也「令人警惕」；15到19歲有過感情關係的青少女中，平均每4人就有1人曾受過身體或性暴力。

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8日在智利參與國際婦女節反對暴力對待女性的一名女性示威者。（法新社）

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