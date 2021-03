38歲美籍台裔時裝設計師王大仁(Alexander Wang)去年接連被爆性騷疑雲。(法新社)

2021/03/09 14:50

〔即時新聞/綜合報導〕38歲美籍台裔時裝設計師王大仁(Alexander Wang)去年接連被爆性騷疑雲,一度引發軒然大波,王隨後透過媒體發聲明,回應指控「子虛烏有」、揚言將追究造謠者法律責任。王的IG今發文表示,「後悔自己的行為造成他們痛苦」。

據王大仁的IG所示,今天這篇貼文是自1月初以來的首PO,文中寫到「最近有些人指控我過去的個人行為,我支持這些人挺身而出的權利」,並稱已認真聆聽對方所言。

王大仁文中接著說,「對他們而言,要分享自身故事並不容易」,並指「我後悔個人行為使他們感到痛苦(I regret acting in a way that caused them pain),儘管在部分互動細節上,我們無法認同」,但承諾將樹立更好榜樣,透過自身知名度、影響力,讓其他人正視傷人行為。

王大仁文末也提到,「生活就是關於學習與成長,現在的我更加了解,也會做得更好」。

