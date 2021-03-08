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    又2女控性騷 古莫醜聞爆不停

    美國紐約州州長古莫（中）再遭兩名前幕僚里絲（左）和辛頓（右）指控性騷擾。（取自網路）

    美國紐約州州長古莫（中）再遭兩名前幕僚里絲（左）和辛頓（右）指控性騷擾。（取自網路）

    2021/03/08 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）抗疫表現亮眼，被視為民主黨的招牌人物，近來卻捲入性騷擾風暴難以抽身。華爾街日報和華盛頓郵報七日指出，繼三名女性出面指控古莫後，再有兩名女性前幕僚作證，曾深受古莫「鹹豬手」所害，甚至也有男性幕僚控訴遭古莫言語霸凌，令其政治前途岌岌可危。

    華爾街日報指出，三十五歲的里絲（Ana Liss）在二○一三至一五年間擔任古莫的政策和活動助理，工作的第一年，古莫就曾問她有沒有男朋友和約會情況，還呼喚她甜心、摟她的腰、親吻她的手等。里絲起初認為這些輕浮舉動沒有惡意，但古莫漸漸表現出高人一等的姿態，令她愈發感到自己不再是專業人士，「而是一條裙子」，導致她一四年起嚴重酗酒，必須接受心理諮商。

    華盛頓郵報則指出，曾任古莫媒體助理的辛頓（Karen Hinton）也揭露自身遭遇，指古莫在二○○○年一次工作場合中，要她前往「燈光朦朧的飯店房間」，並擁抱她兩次。辛頓還說，古莫並非對自身行為不檢全然不知，他其實是利用這種方式來控制自己與身邊人的關係。

    男性幕僚也控遭言語騷擾

    不僅如此，還有兩名男性幕僚透露，古莫習慣性地言語騷擾他們，包括稱呼他們「娘砲」，嘲笑他們「沒有蛋蛋」等。

    古莫此前已被魯克、前助理鮑藍、前衛生顧問班奈特三名女性指控性騷擾。

    對於里絲的指控，古莫方面反駁，「這就是政治圈的習慣」；至於辛頓所言，古莫通訊主任阿傑米安（Peter Ajemian）也指稱，眾所周知辛頓是古莫的反對者，只是為了獲得關注，才捏造一段廿一年前的醜聞。

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