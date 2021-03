犀利人妻！不滿老公偷吃 她怒印「報復傳單」貼滿大街小巷

2021/03/08 21:02

〔即時新聞/綜合報導〕人妻的復仇!英國曼徹斯特奧爾德姆(Oldham)小鎮上,近日到處可見內容相似的傳單,上頭寫著「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」等警示字眼,原來是一名不滿老公出軌的人妻所做的報復手段,傳單照被PO上網路後讓網友笑說,「看來鎮上有超過一人正在擔心」。

綜合外媒報導,這名人妻印製不少內容相似的A4大小傳單,上頭寫著「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」、「你在欺騙你的老婆嗎?你很快就會被捉住!你是XX街上的連續出軌者嗎?」並公布老公偷吃相關惡行與部分個人資料,直接把傳單貼在鎮上的路樹、路燈、垃圾桶以及汽車擋風玻璃上「公告周知」。

當地居民6日一早起來,發現鎮上到處都可見到這些傳單,眾人議論紛紛,傳單照被PO上網後也引發網友熱議,留言「這報復也太可怕」、「這是天才!」、「希望這對夫妻沒有小孩...」、「我的好奇心快殺死我了!好想知道她什麼時候才會製作下一張傳單」、「看來鎮上有超過一人正在擔心」。

報導指出,目前這名人妻的身分仍是謎團,也沒人知道傳單上的老公是誰。

'Cheater alert!' - Bizarre posters calling out unfaithful husband pinned on trees and lampposts in Oldham https://t.co/lthlreLRKD