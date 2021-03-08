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    犀利人妻！不滿老公偷吃 她怒印「報復傳單」貼滿大街小巷

    英國一名人妻在鎮上到處貼滿老公外遇的惡行來報復。示意圖。（彭博資料照）

    英國一名人妻在鎮上到處貼滿老公外遇的惡行來報復。示意圖。（彭博資料照）

    2021/03/08 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕人妻的復仇！英國曼徹斯特奧爾德姆（Oldham）小鎮上，近日到處可見內容相似的傳單，上頭寫著「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」等警示字眼，原來是一名不滿老公出軌的人妻所做的報復手段，傳單照被PO上網路後讓網友笑說，「看來鎮上有超過一人正在擔心」。

    綜合外媒報導，這名人妻印製不少內容相似的A4大小傳單，上頭寫著「慎防劈腿者」、「除掉不忠的丈夫」、「你在欺騙你的老婆嗎？你很快就會被捉住！你是XX街上的連續出軌者嗎？」並公布老公偷吃相關惡行與部分個人資料，直接把傳單貼在鎮上的路樹、路燈、垃圾桶以及汽車擋風玻璃上「公告周知」。

    當地居民6日一早起來，發現鎮上到處都可見到這些傳單，眾人議論紛紛，傳單照被PO上網後也引發網友熱議，留言「這報復也太可怕」、「這是天才！」、「希望這對夫妻沒有小孩...」、「我的好奇心快殺死我了！好想知道她什麼時候才會製作下一張傳單」、「看來鎮上有超過一人正在擔心」。

    報導指出，目前這名人妻的身分仍是謎團，也沒人知道傳單上的老公是誰。

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