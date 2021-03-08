海警法試圖推翻日本對尖閣控制權 前防衛副大臣示警：中國是來真的

長島昭久認為，《海警法》試圖推翻日本對尖閣群島的有效控制權，乃出自於中國的國家意志。（路透）

2021/03/08 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國在1月通過《海警法》，允許武警轄下海警總隊對中國管轄海域內「不法」外國船隻動武，引起美國及日本反彈。曾任防衛副大臣的自民黨議員長島昭久認為，《海警法》試圖推翻日本對尖閣群島（台灣稱釣魚台列嶼）的有效控制，出自於中國的國家意志，「中國是來真的」。

長島昭久接受《共同社》專訪時提及對《海警法》的看法，表示由於《海警法》施行，日中之間的緊張升級，日本政府為防止海警船的行動成為既定事實，應該認真應對。隨後《共同社》問到，日本政府曾提及，若海警船強行在尖閣群島附近登陸，可能實施令對方受傷的「危害射擊」，長島昭久指出，目前民眾存在「可能無法應對海警船」的不安情緒，透過「危害射擊」的表態，應該能理解政府在一定程度上能應對，這也是為了讓中國能謹慎行動的戰略性溝通的其中一環。

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然而中國是否有可能已日方開火為由展開具體行動，長島昭久認為，危害射擊是為了阻止試圖奪取尖閣群島的行動，雖然以「一聲槍響」引發戰爭的可能性並非為零，長島昭久強調：「扣動扳機的不會是日本」

長島昭久也提到，從員警和海上保安廳的初期應對上切換至自衛隊時，存在「運用上的縫隙」，即使完善法律也不能完全填補這一點，因此更應該與美國的海岸警衛隊、海軍不斷進行日美聯合訓練，這樣才能填補此縫隙，進而強化威懾力。

至於美國該如何參與其中，長島昭久指出，如果日本失去領土的話，對日美同盟的影響很大，尖閣群島為適用於《日美安全保障條約》第五條的對象，此條約也規定了美國防衛義務，若美國試而不見，恐導致日美同盟瓦解。

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