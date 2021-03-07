「地表最帥和尚」驚傳失聯 2天後發文籲各國支持緬甸

被譽為「地表最帥和尚」的緬甸男模Paing Takhon多次發言譴責緬甸軍方，更走上街頭以行動支持示威，日前卻驚傳「被失蹤」，引發熱議；所幸2天後他在社群平台更新近況報平安，同時也發表公開信呼籲國際支持緬甸民運。圖擷取自Paing Takhon IG；本報合成）

2021/03/07 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍政府上月初發動政變，群眾爆發示威，軍政府實彈鎮壓人民釀死傷，引爆全球撻伐。曾被譽為「地表最帥和尚」的緬甸男模Paing Takhon多次發言譴責軍方，更走上街頭以行動支持示威，日前卻驚傳「被失蹤」，引發熱議；所幸2天後他在社群平台更新近況報平安，同時也發表公開信呼籲國際支持緬甸平民。

Paing Takhon上月開始換上身穿紅色衣服，手比革命手勢的頭貼，力挺上街示威的緬甸民眾，自己也多次加入示威遊行，在社群上發文譴責軍方暴行，正義發言讓他備受讚譽。

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據悉Paing Takhon曾透露，自己若被軍方抓走，希望每位緬甸公民可以代替他繼續支持國家；沒想到Paing Takhon姐姐本月2日突然著急向外界求助，表示聯絡不上弟弟，引發討論。由於緬甸現處敏感時機，Paing Takhon失蹤的消息不免讓人擔憂他是否真被軍方抓走。

所幸Paing Takhon週四（4日）更新了IG限時動態報平安，讓人鬆了一口氣。而他當天也在臉書上發表公開信，向各國領導人喊話，希望他們在口頭譴責緬甸軍方的同時，也採取行動，幫助緬甸人民爭取其他國家正在享受的「基本人權」，「每天都有比我更年輕的人被軍隊無情殘殺，當其他和平國家的孩子和青年可以享受應得的自由時，我們國家的人民在此刻卻連基本人權都沒有。」

今年年初在社群上分享自己身穿袈裟、光頭的照片，讓不少人稱他是「地表最帥和尚」的緬甸男模Paing Takhon，日前突傳失蹤，所幸2天後出現向大家報平安。（圖擷取自Paing Takhon IG）

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