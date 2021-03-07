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    打中國科興疫苗後傳2死 港府突不公布預約接種人數

    香港民眾排隊施打武漢肺炎疫苗。（彭博）

    香港民眾排隊施打武漢肺炎疫苗。（彭博）

    2021/03/07 15:23

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港開放接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，近日傳出2人接種中國科興疫苗後死亡，雖然尚無法確定與疫苗有關，但已出現「棄打」現象。香港《眾新聞》等港媒更指出，港府本月起原本每日公布預約接種人數，現在卻「突然消失」，改為僅公布接種人數，引起更多質疑。

    香港近來傳出施打科興疫苗後死亡的2起個案，2人均年齡稍長且患有慢性疾病，相關單位正在調查與疫苗的關聯。不過，由於科興疫苗在巴西的大型臨床實驗結果顯示，其效力僅50.4％，安全性也因研發過程不透明而受到質疑，在傳出死亡個案後，近日預約接種的人數明顯下降。

    據報導，港府1日公布的科興疫苗預約接種人數近16萬，但翌日證實一名63歲男子接種2日後死亡，預約人數隨即暴跌至1.23萬人，之後2天更跌至5000人左右。值得注意的是，6日再證實55歲女子接種後死亡的案例後，港府當晚就不再公布預約數字，《眾新聞》連2日向港府查詢，均沒有回音。

    與此同時，另一款由上海復星醫藥與德國BioNTech合作研發的武肺疫苗「復必泰」，除了3日開放當天有9萬多人預約外，之後幾日同樣崩跌，分別僅1萬多及6000多，並同樣在6日不再公布預約人數。

    港府食物及衛生局長陳肇始6日在香港電台節目「星期六問責」中坦承，每天預約接種人數減少，且出現預約接種者未按時到場的情形，但仍堅稱為數不多。

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