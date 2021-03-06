為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本增1149例、55死 境內感染變種病毒病例累計17例

    日本5日新增1149例確診、55例死亡。圖為石川縣金澤市一景。（彭博）

    日本5日新增1149例確診、55例死亡。圖為石川縣金澤市一景。（彭博）

    2021/03/06 10:07

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）增加病例連3日達千例以上，據最新統計，日本5日新增1149例確診、55例死亡；除此之外，英國、巴西等國之變種病毒也持續侵擾日本境內，該國境內已累計17例無海外旅遊紀錄之變種病毒病例。

    根據《NHK》報導，日本5日新增確診1149例、死亡55例。累計重症病例數部分，5日較前一日減少10例，累計388例。截至最新，日本累計確診病例達43萬8574例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達8211例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    又據《NHK》報導，日本境內共累計17例無海外旅遊記錄之變種病毒病例，其中石川縣也淪陷，截至最新，共有20個都府縣都出現變種病毒病例；根據日本厚生勞動省，確認到的境內17例中，以英國變種病毒病例佔多數，共有13例，另有3例為南非變種病毒病例，1例為巴西變種病毒病例。

    上述17例判斷為境內感染；含上開17例，加上機場檢疫所檢出變種病毒病例，日本共累計194例變種病毒病例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港昨增11例確診 「復必泰」疫苗今開打
    2021/03/06 09:24

    香港昨增11例確診 「復必泰」疫苗今開打
    中國昨增境外確診10例 無症狀感染者23例
    2021/03/06 09:14

    中國昨增境外確診10例 無症狀感染者23例

    首購熱區：五股洲子洋 成交關鍵曝光
    全球首例！ 加州動物園9隻猩猩接種武肺疫苗
    2021/03/06 05:54

    全球首例！ 加州動物園9隻猩猩接種武肺疫苗
    怕染疫！心肌梗塞不敢就醫 電子轉診平台及時救命
    2021/03/06 05:30

    怕染疫！心肌梗塞不敢就醫 電子轉診平台及時救命

    極致質感新選擇ALL NEW ODYSSEY
    國際今日熱門
    土耳其軍方直升機墜毀釀11死2傷 中將指揮官殉職
    2021/03/05 14:53

    土耳其軍方直升機墜毀釀11死2傷 中將指揮官殉職

    媽媽都認不出來！其貌不揚飽受歧視 他下定決心花48萬整容9次
    2021/03/05 12:35

    媽媽都認不出來！其貌不揚飽受歧視 他下定決心花48萬整容9次

    拜登諷德州「尼安德塔人行徑」引論戰 白宮緩頰
    2021/03/05 11:47

    拜登諷德州「尼安德塔人行徑」引論戰 白宮緩頰

    她好意上前關心遊民 竟遭4狼強拖進帳篷集體性侵
    2021/03/05 12:31

    她好意上前關心遊民 竟遭4狼強拖進帳篷集體性侵

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播