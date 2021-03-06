日本增1149例、55死 境內感染變種病毒病例累計17例

日本5日新增1149例確診、55例死亡。圖為石川縣金澤市一景。（彭博）

2021/03/06 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）增加病例連3日達千例以上，據最新統計，日本5日新增1149例確診、55例死亡；除此之外，英國、巴西等國之變種病毒也持續侵擾日本境內，該國境內已累計17例無海外旅遊紀錄之變種病毒病例。

根據《NHK》報導，日本5日新增確診1149例、死亡55例。累計重症病例數部分，5日較前一日減少10例，累計388例。截至最新，日本累計確診病例達43萬8574例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達8211例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

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又據《NHK》報導，日本境內共累計17例無海外旅遊記錄之變種病毒病例，其中石川縣也淪陷，截至最新，共有20個都府縣都出現變種病毒病例；根據日本厚生勞動省，確認到的境內17例中，以英國變種病毒病例佔多數，共有13例，另有3例為南非變種病毒病例，1例為巴西變種病毒病例。

上述17例判斷為境內感染；含上開17例，加上機場檢疫所檢出變種病毒病例，日本共累計194例變種病毒病例。

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