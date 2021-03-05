修香港選制排入兩會議程 中國要確保特首選委「愛國者」占多數

1日在西九龍法院外聲援出庭的民主派人士，撐起寫有「良知」的黑傘，背景上方為中國五星旗和香港特區旗。（路透）

2021/03/05 00:34

首次上稿 00:03

更新時間 00:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國全國人民政治協商會議、全國人民代表大會相繼於4日、5日起召開，「改革香港選舉制度」確定被排入這次人大會議議程。消息透露，北京打算將香港特首選舉委員會擴大為1500人，並新增港區政協委員界別，港區政協委員自動成為選委，確保「愛國者」佔大多數。

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國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍4日晚間與香港的全國政協委員會談，根據香港01報導，消息指出，北京有意將逾百名港區政協委員全部納入選委會。消息還指出，北京擬將香港立法會席次從現行70席大增20席，成為90席，選委會委員有可能佔據席次。

目前香港行政長官選舉委員會1200人，由4大功能界別組成，各有300人，其中第4界別為「中國人民政治協商會議」，由港區全國政協委員選出51人進入。

中國新華社4日晚間公佈5日開議的全國人大會議議程，將審議10項議案，其中完善香港特區選舉制度決定草案，被排入第7項議程。

中國全國人民政治協商會議4日開幕，主席汪洋發表政協常委會工作報告，涉及港澳部份的篇幅大減，且「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」等已故領導人鄧小平提出的治港方針，全部從這份官方報告中消失，改為強調要「愛國者治港」。

報告指出，未來一年的工作部署，要「堅定支持全面落實『愛國者治港』原則」，以及加強港澳青少年愛國主義教育。

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