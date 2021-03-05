為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    修香港選制排入兩會議程 中國要確保特首選委「愛國者」占多數

    1日在西九龍法院外聲援出庭的民主派人士，撐起寫有「良知」的黑傘，背景上方為中國五星旗和香港特區旗。（路透）

    1日在西九龍法院外聲援出庭的民主派人士，撐起寫有「良知」的黑傘，背景上方為中國五星旗和香港特區旗。（路透）

    2021/03/05 00:34

    首次上稿 00:03
    更新時間 00:34

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國全國人民政治協商會議、全國人民代表大會相繼於4日、5日起召開，「改革香港選舉制度」確定被排入這次人大會議議程。消息透露，北京打算將香港特首選舉委員會擴大為1500人，並新增港區政協委員界別，港區政協委員自動成為選委，確保「愛國者」佔大多數。

    國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍4日晚間與香港的全國政協委員會談，根據香港01報導，消息指出，北京有意將逾百名港區政協委員全部納入選委會。消息還指出，北京擬將香港立法會席次從現行70席大增20席，成為90席，選委會委員有可能佔據席次。

    目前香港行政長官選舉委員會1200人，由4大功能界別組成，各有300人，其中第4界別為「中國人民政治協商會議」，由港區全國政協委員選出51人進入。

    中國新華社4日晚間公佈5日開議的全國人大會議議程，將審議10項議案，其中完善香港特區選舉制度決定草案，被排入第7項議程。

    中國全國人民政治協商會議4日開幕，主席汪洋發表政協常委會工作報告，涉及港澳部份的篇幅大減，且「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」等已故領導人鄧小平提出的治港方針，全部從這份官方報告中消失，改為強調要「愛國者治港」。

    報告指出，未來一年的工作部署，要「堅定支持全面落實『愛國者治港』原則」，以及加強港澳青少年愛國主義教育。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中共主導 香港立法會九月五日改選不變
    2021/02/28 05:30

    中共主導 香港立法會九月五日改選不變
    中國網友酸美國會騷亂猶如香港 外媒打臉：成因動機截然不同
    2021/01/07 20:47

    中國網友酸美國會騷亂猶如香港 外媒打臉：成因動機截然不同

    風水輪流轉！雙收益策略廣納多方財
    胡，怎麼說》中共赤裸裸極惡暴政整肅香港，馬英九、朱立倫、江啟臣...，還在裝瞎！？
    2021/01/07 19:21

    胡，怎麼說》中共赤裸裸極惡暴政整肅香港，馬英九、朱立倫、江啟臣...，還在裝瞎！？
    「五眼聯盟」看不下去了 要求中國恢復港民主派議員職位
    2020/11/19 13:18

    「五眼聯盟」看不下去了 要求中國恢復港民主派議員職位

    富宇天匯超優視野 走路就到捷運站
    港立法會3前議員被捕 民進黨︰強烈譴責抗議
    2020/11/18 13:58

    港立法會3前議員被捕 民進黨︰強烈譴責抗議
    被英國外交部訓話 中駐英大使隔天氣壞發聲明回嗆
    2020/11/14 13:58

    被英國外交部訓話 中駐英大使隔天氣壞發聲明回嗆
    國際今日熱門
    英99歲菲利普親王住院15天 卡蜜拉：病情「稍微好轉」
    2021/03/04 06:31

    英99歲菲利普親王住院15天 卡蜜拉：病情「稍微好轉」

    中國大吹「脫貧了」好來收錢？農民看到一紙通告全傻眼
    2021/03/04 06:12

    中國大吹「脫貧了」好來收錢？農民看到一紙通告全傻眼

    布林肯：中國為本世紀最大地緣政治考驗
    2021/03/04 05:53

    布林肯：中國為本世紀最大地緣政治考驗 影片

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放
    2021/03/04 07:22

    法國通過牌照申請 中國官媒仍可在全歐播放

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播